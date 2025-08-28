恒指期貨現貨月份未平倉合約總數３１０５３張，減４０７４７張

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為３１０５３張，
較前減４０７４７張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１８６１３０張，減７７５５張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２７╱０８（三） ３１０５３ －４０７４７ １８６１３０ －７７５５
２６╱０８（二） ７１８００ －５００４５ １９３８８５ ５５７４
２５╱０８（一） １２１８４５ －１９０９９ １８８３１１ １５５６６
２２╱０８（五） １４０９４４ ６９６ １７２７４５ ９５５４
２１╱０８（四） １４０２４８ ２０１７ １６３１９１ ４５３０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２７╱０８（三） ６４０２ －２６１８６ ７０９５９ －２３３９３
２６╱０８（二） ３２５８８ －５８０１ ９４３５２ １３３７８
２５╱０８（一） ３８３８９ －８４７４ ８０９７４ １２２６６
２２╱０８（五） ４６８６３ －５１４９ ６８７０８ １５７４
２１╱０８（四） ５２０１２ １１９ ６７１３４ １６００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好