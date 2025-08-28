  • 會員
28/08/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數３１０５３張，減４０７４７張

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為３１０５３張，
較前減４０７４７張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１８６１３０張，減７７５５張。
　
　　　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２７╱０８（三）　　３１０５３　－４０７４７　１８６１３０　－７７５５
　　２６╱０８（二）　　７１８００　－５００４５　１９３８８５　　５５７４
　　２５╱０８（一）　１２１８４５　－１９０９９　１８８３１１　１５５６６
　　２２╱０８（五）　１４０９４４　　　　６９６　１７２７４５　　９５５４
　　２１╱０８（四）　１４０２４８　　　２０１７　１６３１９１　　４５３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２７╱０８（三）　　６４０２　－２６１８６　７０９５９　－２３３９３
　　２６╱０８（二）　３２５８８　　－５８０１　９４３５２　　１３３７８
　　２５╱０８（一）　３８３８９　　－８４７４　８０９７４　　１２２６６
　　２２╱０８（五）　４６８６３　　－５１４９　６８７０８　　　１５７４
　　２１╱０８（四）　５２０１２　　　　１１９　６７１３４　　　１６００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

