《外圍焦點》美國公布次季個人消費等數據

《經濟通通訊社２８日專訊》科技七巨企的最後一家英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）公布業績前

，華爾街交易員昨日（２７日）推動美股走高，其中標普５００指數再創盤中及收市新高。道指

收市升１４７﹒１６點或０﹒３２％，報４５５６５﹒２３點；標普５００指數升１５﹒４６點

或０﹒２４％，報６４８１﹒４點；納指升４５﹒８７點或０﹒２１％，報２１５９０﹒１４點

。港股方面，恒生指數收市報２４９９８，跌２０２點或０﹒８％，成交３９１５億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者信心

指數。今晚８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由３﹒８％降至２％；第二季個

人消費料由０﹒５％升上１﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１９７﹒２萬降至１９６﹒６

萬；首次申請失業救濟金人數料由２３﹒５萬降至２３萬。１０：００ｐｍ，美國公布７月成屋

待完成銷售，月率跌幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％。１１：００ｐｍ，美國公布８月堪薩斯城

聯邦儲備銀行製造業指數，料維持於１。



在美國，今日公布業績的公司有：微牛（ＵＳ﹒ＢＵＬＬ）、車車科技（ＵＳ﹒ＣＣＧ）、

泛華金融（ＵＳ﹒ＣＮＦ）、極光（ＵＳ﹒ＪＧ）、理想汽車（ＵＳ﹒ＬＩ）等。（ｗａ）

