  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

28/08/2025 16:58

《外圍焦點》美國公布次季個人消費等數據

　　《經濟通通訊社２８日專訊》科技七巨企的最後一家英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）公布業績前
，華爾街交易員昨日（２７日）推動美股走高，其中標普５００指數再創盤中及收市新高。道指
收市升１４７﹒１６點或０﹒３２％，報４５５６５﹒２３點；標普５００指數升１５﹒４６點
或０﹒２４％，報６４８１﹒４點；納指升４５﹒８７點或０﹒２１％，報２１５９０﹒１４點
。港股方面，恒生指數收市報２４９９８，跌２０２點或０﹒８％，成交３９１５億元。
　
　　各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者信心
指數。今晚８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由３﹒８％降至２％；第二季個
人消費料由０﹒５％升上１﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１９７﹒２萬降至１９６﹒６
萬；首次申請失業救濟金人數料由２３﹒５萬降至２３萬。１０：００ｐｍ，美國公布７月成屋
待完成銷售，月率跌幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％。１１：００ｐｍ，美國公布８月堪薩斯城
聯邦儲備銀行製造業指數，料維持於１。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：微牛（ＵＳ﹒ＢＵＬＬ）、車車科技（ＵＳ﹒ＣＣＧ）、
泛華金融（ＵＳ﹒ＣＮＦ）、極光（ＵＳ﹒ＪＧ）、理想汽車（ＵＳ﹒ＬＩ）等。（ｗａ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

下一篇新聞︰28/08/2025 16:46  ９月期指最後交易價２４９０６跌１９８點，成交１２５５３３張

其他文章
More

28/08/2025 16:31  ９月期指最後交易價２４９０６跌１９８點，低水９３點

28/08/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４９８﹒５升２﹒５點

28/08/2025 09:15  期指低開１６４點報２５０２６，國指期貨跌７９點報８９３１

28/08/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４７７﹒８跌逾１８點

28/08/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數５２３９３張減４３２９３張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處