美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４７７﹒８跌逾１８點

標普與美債孳息率最新行情
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
名稱 ０９：０１報價 上日報價 升╱跌 升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００九月期貨 ６４７７﹒７５ ６４９６﹒００ －１８﹒２５ －０﹒２８％
三十年期美國債券孳息率 ４﹒９０９％ ４﹒９１％
十年期美國債券孳息率 ４﹒２３２％ ４﹒２４％
五年期美國債券孳息率 ３﹒８３１％ ３﹒７１％
三年期美國債券孳息率 ３﹒５９１％ ３﹒５９％
兩年期美國債券孳息率 ３﹒６２１％ ３﹒６２％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
黃金價格最新行情
＝＝＝＝＝＝＝＝
名稱 ０９：０１報價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本地倫敦金 ３３９２﹒６０╱３３９２﹒８９
本地倫敦銀 ３８﹒６２╱３８﹒６５
九九金 ３１４９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上述報價只供參考用
