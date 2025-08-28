期指低開１６４點報２５０２６，國指期貨跌７９點報８９３１

《經濟通通訊社２８日專訊》期指低開１６４點報２５０２６，國指期貨低開７９點報
８９３１，科指期貨低開７１點報５６１０。
28/08/2025 09:15
