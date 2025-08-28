【夜期時段】９月期指最新報２４９０６點，無升跌，低水９３點

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，９月期指在夜期時段開市報２４９００點，跌
６點，低水９９點，最新報２４９０６點，無升跌，低水９３點，合約成交３１６張。
９月國指期貨在夜期時段開市報８８７８點，跌１０點，低水３９點，最新報８８８３點，
跌５點，低水３４點，合約成交３４８張。
28/08/2025 17:20
