《再戰明天》美國公布個人消費等數據，阿里比亞迪及多家內銀公…

《經濟通通訊社２８日專訊》美國公布個人消費等數據，及阿里比亞迪及多家內銀公布業績

，料為周五（２９日）市場焦點。



＊歐洲央行副總裁發表講話，德國公布ＣＰＩ＊



各國重要經濟活動方面，印度總理莫迪訪問日本，並與日本首相石破茂會面（至３０日）。

周五本港時間８：３０ａｍ，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表講話。５：００ｐｍ，歐洲央行

副總裁德金多斯發表講話。



數據方面，周五（２９日）７：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布７月失業率，料維

持於２﹒５％。７：５０ａｍ，日本公布７月工業生產，年率料由４﹒４％逆轉至下滑０﹒６％

，月率料由２﹒１％逆轉至下滑１﹒１％；７月零售銷售月率料由０﹒９％逆轉至下滑０﹒２％

，年率升幅料由１﹒９％收窄至１﹒６％。１：００ｐｍ，日本公布７月新屋動工，年率跌幅料

由１５﹒６％收窄至９﹒８％；８月消費者信心指數料由３３﹒７升至３４﹒２。２：００ｐｍ

，德國公布７月進口物價，月率料下滑０﹒３％，年率跌幅料由１﹒４％收窄至１﹒２％；７月

零售銷售月率料維持不變。４：３０ｐｍ，香港公布７月貨幣供應Ｍ１；７月貨幣供應Ｍ２；７

月貨幣供應Ｍ３。８：００ｐｍ，德國公布８月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料

由２％擴大至２﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布７月個人消費，料由０﹒３％升上０﹒５％；

７月個人所得料由０﹒３％升上０﹒４％；７月批發庫存月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％

。９：４５ｐｍ，美國公布８月芝加哥採購經理人指數，料由４７﹒１降至４６﹒５。

１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心指數，料由６１﹒７降至５８﹒６。



在本港，明日公布業績的公司有：招商局港口（００１４４）、中信股份（００２６７）、

比亞迪電子（００２８５）、美的集團（００３００）、山高控股（００４１２）、中國中藥

（００５７０）、建設銀行（００９３９）、龍湖集團（００９６０）、中國神華

（０１０８８）、比亞迪股份（０１２１１）、農業銀行（０１２８８）、工商銀行

（０１３９８）、極兔速遞－Ｗ（０１５１９）、郵儲銀行（０１６５８）、中銀香港

（０２３８８）、交通銀行（０３３２８）、招商銀行（０３９６８）、中國銀行

（０３９８８）、阿里巴巴－Ｗ（０９９８８）等。（ｗａ）

