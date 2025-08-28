《日入而息》理想汽車次季少賺２﹒７％，阿里傳為６５億美元貸…

《今天重點》

理想汽車（０２０１５）次季純利跌０﹒９％，經調整盈利跌２﹒７％

據報阿里（０９９８８）尋求６５億美元明年到期貸款再融資

澳博（００８８０）中期虧損擴大至１﹒８億元，不派息；澳博以５﹒２９億元向大股東澳娛收

購葡京酒店部分物業

中芯（００９８１）中期純利按年升３５﹒６％至３﹒２億美元，不派息，收入增２２％至４４

﹒５６億美元

商湯（０００２０）中期虧損收窄至１４﹒８億人幣，不派息

順豐控股（０６９３６）中期純利升１９﹒４％至５７﹒４億人幣，息４６分人幣

京東（０９６１８）據報尋求貸款為收購德國電子產品零售商交易進行融資

比特幣論壇特朗普次子任講者，證監會葉志衡以出差為由缺席；美股ＡＬＴ５完成轉型持有特朗

普穩定幣，任命其次子為董事

證監會譴責德銀違反多項監管規定，罰款２３８０萬元；證監會撤銷安山資本牌照及終身禁止其

高級管理人員進行受規管活動；證監會撤銷ＮＢＬ牌照及終身禁止其高級管理人員進行受規管活

動

普京、金正恩等２６位領袖出席抗戰勝利８０周年活動

外交部回應閱兵外方嘉賓名單沒有提到西方主要國家；外交部稱普京來華，宣示中俄團結捍衛二

戰勝利成果

墨西哥據悉計劃上調對華關稅，美國施壓效果顯現；墨西哥擬提高對華關稅，京反對在他人脅迫

下對華設限

《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



恒指失守兩萬五全日跌２０２點收報２４９９８，美團沽空金額顯著

《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



滬綜指反覆收升１﹒１４％，寒武紀登頂Ａ股新股王

《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



歐元最新報１﹒１４６５╱６８，日圓最新報１４７﹒１３╱１６

《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



招商局中國（００１３３）中期純利升１﹒３６倍至１﹒４億美元，連特息派８美仙

第一太平（００１４２）中期純利升４０﹒８％，派息１３港仙

北控環境（００１５４）中期純利跌４﹒７％至１﹒３億人幣，不派息

閩信集團（００２２２）中期純利升９４﹒８％至６４８６﹒８萬元

瑞安房地產（００２７２）中期純利跌２９﹒２％至５１００萬人幣，不派息

上實（００３６３）中期純利跌１３﹒２％至１０﹒４億元，派息４２仙

芯成科技（００３６５）中期虧轉盈６１８萬元，不派息

北控（００３９２）中期純利升８﹒１％至３４億人幣，息８５港仙

弘毅文化集團（００４１９）中期虧損收窄至３４９７﹒２萬元，不派息

珠江船務（００５６０）中期純利跌６０﹒３％至２６６６﹒２萬元，派息１仙

稻香控股（００５７３）中期盈轉虧３６９５﹒７萬元，不派息

佳華百貨控股（００６０２）中期虧損收窄至３５８﹒１萬人幣，不派息

ＫＬＮ（００６３６）中期持續經營業務純利升９﹒９％，派息１１仙

恒富控股（００６４３）中期虧損擴大至２９７３﹒７萬元，不派息

創信國際（００６７６）中期盈轉虧２０﹒３萬美元，不派息

合生創展集團（００７５４）中期盈轉虧１７﹒３億元，不派息

澳博（００８８０）中期虧損擴大至１﹒８億元，不派息

中升集團（００８８１）中期純利跌３６％至１０﹒１億人幣，不派息

中芯（００９８１）中期純利升３５﹒６％至３﹒２億美元，不派息

永旺（００９８４）中期虧損擴大至２﹒２億元，不派息

雅視光學（０１１２０）中期盈轉虧１５０３﹒５萬元，不派息

華潤燃氣（０１１９３）中期純利跌３０﹒５％至２４億元，派息３０仙

中遠海運港口（０１１９９）中期純利升逾３０％至１﹒８億美元，息１５﹒１港仙

新華保險（０１３３６）中期純利升３３﹒５％，息０﹒６７元

翼辰實業（０１５９６）中期虧轉盈４８６１﹒７萬人幣

登輝控股（０１６９２）中期純利跌３８％至３００６﹒９萬元，息７仙

中國通商集團（０１７１９）中期純利跌２８﹒７％至２４７﹒３萬元，不派息

達力環保（０１７９０）中期純利升１﹒３％至５０５５﹒８萬元，不派息

春城熱力（０１８５３）中期純利跌２７﹒８％至１﹒１億人幣，不派息

石四藥（０２００５）中期純利跌５８﹒７％至２﹒８億元，息５仙

理想汽車（０２０１５）次季純利跌０﹒９％，經調整盈利跌２﹒３％

森松國際（０２１５５）中期純利跌１０﹒１％至３﹒４億人幣，不派息

聖諾醫藥（０２２５７）中期虧損收窄至３６９﹒８萬美元，不派息

泉峰控股（０２２８５）中期純利升５４﹒８％至９５２１﹒７萬美元，不派息

百奧賽圖（０２３１５）中期虧轉盈４７９９﹒９萬人幣，不派息

力高健康生活（０２３７０）中期盈轉虧５７４﹒２萬人幣，不派息

科笛（０２４８７）中期虧損擴大至２﹒４億人幣，不派息

泓基集團（０２５３５）中期純利跌１９﹒２％至１０８３﹒２萬元，不派息

華領醫藥（０２５５２）中期虧轉盈１１﹒８億人幣，不派息

中慧生物－Ｂ（０２６２７）中期虧損收窄至１﹒２億人幣，不派息

泰格醫藥（０３３４７）中期純利跌２２﹒２％至３﹒８億人幣，不派息

星悅康旅（０３６６２）中期純利跌６９％至２４９９﹒７萬人幣

海吉亞醫療（０６０７８）中期純利跌３５﹒８％至２﹒５億人幣

青島港（０６１９８）中期純利升７﹒６％至２８﹒４億人幣，息１４﹒６６分人幣

友誼時光（０６８２０）中期虧轉盈４０７１﹒３萬人幣，不派息

順豐控股（０６９３６）中期純利升１９﹒４％至５７﹒４億人幣，息４６分人幣

順豐同城（０９６９９）中期純利升１﹒２倍至１﹒４億人幣，不派息

《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



奇瑞汽車擬發行境外上市普通股獲中證監備案

安得智聯遞在港上市申請，上半年收入增長逾兩成

佳鑫國際資源（０３８５８）首掛高開逾倍，每手大賺４７５２元；收高逾倍，每手賺７７６８

元

港鐵（０００６６）就東涌東站工程疑用冒牌磚報警，運輸及物流局促徹查

美蘭空港（００３５７）擬轉讓天羽１００％股權及增資海航技術

中國華能與中國電信（００７２８）簽署數字化轉型合作框架協議

白雲山（００８７４）附屬出售第四次新增基礎資產

中信銀行（００９９８）料銀行業淨息差下降速度將逐步放緩

四威科技（０１２０２）擬售附屬普天新材料全部股權，涉約１﹒２億元人幣

古茗（０１３６４）外賣補貼大戰對加盟門店非好事，８月以來補貼力度有所下降

應星控股（０１４４０）朗拿度博物館８月訪客人數按月增逾４０％

國泰君安國際（０１７８８）推加密貨幣交易服務，專業投資者可買美元穩定幣等

蒙牛乳業（０２３１９）料今年下半年收入受壓，全年經營利潤率基本持平

國壽（０２６２８）未來將繼續投資港股，關注新經濟及高股息板塊配置機會

螞蟻國際夥渣打（０２８８８）試點ＩＳＯ ２００２２標準銀行到錢包支付

美團（０３６９０）王興料第三季核心本地商業業務錄較大虧損，堅決反對「內捲」

瀚華金控（０３９０３）成立獨立調查委員會，續停牌

長城微光（０８２８６）中途停牌，停牌前報０﹒１５１元無升跌

小鵬汽車（０９８６８）ＲＯＢＯＡＲＫ商標註冊成功，可應用於機器人

吳彥祖數字人擔任百度（０９８８８）智能雲數字員工首批推薦官；百度千帆企業級ＡＩ開發平

台發布４﹒０新版本

據報阿里（０９９８８）尋求６５億美元明年到期貸款再融資；２０２５中國民營企業５００強

，京東（０９６１８）阿里恒力居前三

兩大發鈔行再加港元存息，滙豐６個月加至１﹒８厘

ＳｔａｓｈＡｗａｙ推半流動性私募基建及股權投資組合

《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



李成鋼赴渥太華出席中加經貿聯委會，推進務實合作；中國和新西蘭續簽雙邊本幣互換協議，規

模２５０億元

余永定稱國際貨幣未來三足鼎立，人民幣必佔應有位置

中國駐南非使館提醒僑商僑企嚴格依法合規經營

閱兵已演練３次、進入倒計時，天安門廣場搭建觀禮台；普京、金正恩等２６位領袖出席抗戰勝

利８０周年活動

商務部加強對外企服務保障，加強政策研究儲備；擴大入境消費，因地制宜優化退稅商店布局

全國第二部個人破產地方法規在廈門通過，１１月實施

市監總局召開個體工商戶座談會，美團等企業參會

人行４１６１億逆回購利率持平，淨投放１６３１億；周小川評論穩定幣稱人行應有兩大擔憂，

要嚴防操縱市場

規模超５﹒８萬億元，中國數據產業年均增長率超１５％；英媒指中國計劃明年將ＡＩ芯片產量

提高兩倍

華為雲整體算力規模同比增長接近２５０％

字節跳動估值據報增至逾３３００億美元

無印良品在中國的商標訴訟敗訴，部分商品商標僅能用「ＭＵＪＩ」

高德地圖指「文旅業務被裁」純屬謠言

瑞銀指Ｒｏｂｏｔａｘｉ公司若達一千輛規模，明年或單車收支平衡

滴滴二季度ＧＴＶ達１０９６億，訂單同比增逾１５％

《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



台股收跌１﹒１６％，報２４２３６﹒４５點

《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



中方敦促日方正視歷史，外交部歡迎金正恩來華；回應日本５６０億日圓公關費，國防部表示正

視侵略歷史

外交部回應閱兵外方嘉賓名單沒有提到西方主要國家；外交部稱普京來華，宣示中俄團結捍衛二

戰勝利成果

美擬收緊學生和媒體簽證期限，中國記者僅允留９０天；「去美國化」持續，中國自美進口能源

趨於零；商務部指李成鋼訪問加拿大後率團前往華盛頓會見美官員

墨西哥據悉計劃上調對華關稅，美國施壓效果顯現；墨西哥擬提高對華關稅，京反對在他人脅迫

下對華設限

《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



日本央行審議委員指美國關稅政策影響不確定性仍然很高

白宮貿易顧問納瓦羅抨擊印度購買俄羅斯石油

《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



加拿大鵝股東收私有化收購要約，股價上漲近１５％

韓國央行維持利率不變，上調增長預期０﹒１百分點

美企以創紀錄速度宣布股票回購，已破萬億美元；花旗建議加碼押注孳息率曲線陡化和美元走弱

在美上市中概股Ｐｉｔａｎｉｕｍ收市爆漲６２％

巴菲特９５歲生日前，增持三菱股份至１０﹒２３％

黃仁勳稱未來五年ＡＩ基礎設施支出或達４萬億美元

豐田７月全球銷量連續七個月增長，創該月最高紀錄

ＳＫ電信因大規模資料外洩，需繳１３４８億韓元罰款

《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



全運會首批賽事門票今起開售，李家超籲市民踴躍購票

許正宇稱哈薩克礦業公司成功在港上市，體現落實一帶一路倡議成果

政府在啟德郵輪碼頭進行跨部門反恐演習

比特幣論壇特朗普次子任講者，證監會葉志衡以出差為由缺席；美股ＡＬＴ５完成轉型持有特朗

普穩定幣，任命其次子為董事

教育局推出６所新屋邨幼稚園校舍邀請團體申請

王冬勝等１２人獲任命為「教科人委」顧問團

地政總署收回元朗南新發展區６８幅私人土地

英皇酒店Ｔｈｅ Ｕｎｉｔ Ｓｏｈｏ出租率達九成

運輸署督促的士車隊營辦商優化服務，加快招募司機

體育管治誠信聯盟啟動，羅淑佩稱對體育總會誠信及企業管治有要求

９月期指最後交易價２４９０６跌１９８點，成交１２５５３３張

證監會譴責德銀違反多項監管規定，罰款２３８０萬元；撤銷安山資本牌照及終身禁止其高級管

理人員進行受規管活動

