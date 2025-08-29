恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０１０５張，減３６２４張

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１４０１０５張
，較前減３６２４張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１５４６２０張，減４５７張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２８╱０８（四） １４０１０５ －３６２４ １５４６２０ －４５７
２７╱０８（三） ３１０５３ －４０７４７ １８６１３０ －７７５５
２６╱０８（二） ７１８００ －５００４５ １９３８８５ ５５７４
２５╱０８（一） １２１８４５ －１９０９９ １８８３１１ １５５６６
２２╱０８（五） １４０９４４ ６９６ １７２７４５ ９５５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２８╱０８（四） ５４１３６ －２３０１ ６２３４８ －２２０９
２７╱０８（三） ６４０２ －２６１８６ ７０９５９ －２３３９３
２６╱０８（二） ３２５８８ －５８０１ ９４３５２ １３３７８
２５╱０８（一） ３８３８９ －８４７４ ８０９７４ １２２６６
２２╱０８（五） ４６８６３ －５１４９ ６８７０８ １５７４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情