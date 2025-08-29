  • 會員
期貨新聞

29/08/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２８７０４張，減３５４張

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２２８７０４張
，較前減３５４張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２７６００６張，減３３０６張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２８╱０８（四）　２２８７０４　　　－３５４　２７６００６　　－３３０６
　　２７╱０８（三）　　６９６８９　－７５８８５　３４９００１　－１６００３
　　２６╱０８（二）　１４５５７４　－８０２７５　３６５００４　－２４７５７
　　２５╱０８（一）　２２５８４９　－１４０６３　３８９７６１　　３９３１１
　　２２╱０８（五）　２３９９１２　　１２２７８　３５０４５０　　２８２９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２８╱０８（四）　６５７０８　－１５６６２　１０５７５６　－１８５３８
　　２７╱０８（三）　１８１２４　－４５７２３　１４２４１８　－３０２２１
　　２６╱０８（二）　６３８４７　－１８８７９　１７２６３９　－１９５７８
　　２５╱０８（一）　８２７２６　　－１５２２　１９２２１７　　２７０７３
　　２２╱０８（五）　８４２４８　　　１２１６　１６５１４４　　１０４３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

