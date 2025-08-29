恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２８７０４張，減３５４張

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２２８７０４張
，較前減３５４張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２７６００６張，減３３０６張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２８╱０８（四） ２２８７０４ －３５４ ２７６００６ －３３０６
２７╱０８（三） ６９６８９ －７５８８５ ３４９００１ －１６００３
２６╱０８（二） １４５５７４ －８０２７５ ３６５００４ －２４７５７
２５╱０８（一） ２２５８４９ －１４０６３ ３８９７６１ ３９３１１
２２╱０８（五） ２３９９１２ １２２７８ ３５０４５０ ２８２９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２８╱０８（四） ６５７０８ －１５６６２ １０５７５６ －１８５３８
２７╱０８（三） １８１２４ －４５７２３ １４２４１８ －３０２２１
２６╱０８（二） ６３８４７ －１８８７９ １７２６３９ －１９５７８
２５╱０８（一） ８２７２６ －１５２２ １９２２１７ ２７０７３
２２╱０８（五） ８４２４８ １２１６ １６５１４４ １０４３８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
