《外圍焦點》德國公布ＣＰＩ，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社２９日專訊》美股三大指數昨日（２８日）齊升，標普５００指數歷史性突

破６５００點大關。市場焦點聚焦英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）最新季績，其業績進一步鞏固人工

智能投資熱潮，為相關概念股注入動力。道指收市升７１﹒６７點或０﹒１６％，報

４５６３６﹒９點；標普５００指數升０﹒４６點或０﹒３２％，報６５０１﹒８６點；納指升

１１５﹒０２點或０﹒５３％，報２１７０５﹒１６點。港股方面，恒生指數收市報２５０７７

，升７８點或０﹒３％，成交３３５６億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，德國公布８月消費者物價指

數，月率料維持不變，年率升幅料由２％擴大至２﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布７月個人消

費，料由０﹒３％升上０﹒５％；７月個人所得料由０﹒３％升上０﹒４％；７月批發庫存月率

升幅料維持於０﹒１％。９：４５ｐｍ，美國公布８月芝加哥採購經理人指數，料由４７﹒１降

至４６。１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心指數，料由６１﹒７降至

５８﹒６。



在美國，今日公布業績的公司有：阿里巴巴（ＵＳ﹒ＢＡＢＡ）、霸王茶姬

（ＵＳ﹒ＣＨＡ）、復朗集團（ＵＳ﹒ＬＡＮＶ）等。（ｗａ）

