恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４４４９張增６０５２張

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１９４４４９張
，較前增６０５２張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２１５０５９張，增１０１１８張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２８╱０８（四） １９４４４９ ６０５２ ２１５０５９ １０１１８
２７╱０８（三） ５２３９３ －４３２９３ ２５７３３４ －７１７３
２６╱０８（二） ９５６８６ －６５９２５ ２６４５０７ １７６６８
２５╱０８（一） １６１６１１ －１８７９１ ２４６８３９ １７０３４
２２╱０８（五） １８０４０２ －１２４９６ ２２９８０５ １５１４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２８╱０８（四） １０７０７０ ８４３６ １１０９４９ ４２８３
２７╱０８（三） ２１６１１ －２０４１０ １２８２７７ －８３５３
２６╱０８（二） ４２０２１ －３２５８２ １３６６３０ ５７４７
２５╱０８（一） ７４６０３ －２３２６７ １３０８８３ １９８３
２２╱０８（五） ９７８７０ －４８０６ １２８９００ ４３９６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
