29/08/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４４４９張增６０５２張

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１９４４４９張
，較前增６０５２張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２１５０５９張，增１０１１８張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２８╱０８（四）　１９４４４９　　　６０５２　２１５０５９　１０１１８
　　２７╱０８（三）　　５２３９３　－４３２９３　２５７３３４　－７１７３
　　２６╱０８（二）　　９５６８６　－６５９２５　２６４５０７　１７６６８
　　２５╱０８（一）　１６１６１１　－１８７９１　２４６８３９　１７０３４
　　２２╱０８（五）　１８０４０２　－１２４９６　２２９８０５　　１５１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２８╱０８（四）　１０７０７０　　　８４３６　１１０９４９　　４２８３
　　２７╱０８（三）　　２１６１１　－２０４１０　１２８２７７　－８３５３
　　２６╱０８（二）　　４２０２１　－３２５８２　１３６６３０　　５７４７
　　２５╱０８（一）　　７４６０３　－２３２６７　１３０８８３　　１９８３
　　２２╱０８（五）　　９７８７０　　－４８０６　１２８９００　　４３９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

