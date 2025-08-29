期指高開１４４點報２５０５０，國指期貨升６０點報８９４７

《經濟通通訊社２９日專訊》期指高開１４４點報２５０５０，國指期貨高開６０點報
８９４７，科指期貨高開６２點報５７１３。
《經濟通通訊社２９日專訊》期指高開１４４點報２５０５０，國指期貨高開６０點報
29/08/2025 09:15
《經濟通通訊社２９日專訊》期指高開１４４點報２５０５０，國指期貨高開６０點報
８９４７，科指期貨高開６２點報５７１３。
下一篇新聞︰29/08/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５１５﹒０跌２﹒５點
29/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４４４９張增６０５２張
29/08/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２８７０４張，減３５４張
29/08/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０１０５張，減３６２４張
28/08/2025 19:56 《再戰明天》美國公布個人消費等數據，阿里比亞迪及多家內銀公…
28/08/2025 19:50 《日入而息》理想汽車次季少賺２﹒７％，阿里傳為６５億美元貸…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N