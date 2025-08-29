即月期指最後交易價２５０２３升１１７點，低水５５點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指最後交易價２５０２３，升１１７點，低水５５點，
暫成交９２９８１張。即月國指期貨最後交易價８９３０，升４３點，低水１８點，暫成交
９０９２１張。另外，即月科指期貨最後交易價５６９４，升４３點，高水２０點，暫成交
１１１８７３張。
29/08/2025 16:31
