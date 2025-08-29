美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５０９﹒５跌８﹒０點

標普與美債孳息率最新行情
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
名稱 １５：０１報價 上日報價 升╱跌 升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００九月期貨 ６５０９﹒５０ ６５１７﹒５０ －８﹒００ －０﹒１２％
三十年期美國債券孳息率 ４﹒８９１％ ４﹒８７％
十年期美國債券孳息率 ４﹒２０７％ ４﹒２１％
五年期美國債券孳息率 ３﹒６９４％ ３﹒７０％
三年期美國債券孳息率 ３﹒５８９％ ３﹒５９％
兩年期美國債券孳息率 ３﹒６３３％ ３﹒６４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
黃金價格最新行情
＝＝＝＝＝＝＝＝
名稱 １５：０１報價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本地倫敦金 ３４１０﹒３４╱３４１０﹒６３
本地倫敦銀 ３８﹒８１╱３８﹒８５
九九金 ３１６７５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上述報價只供參考用
