期貨新聞

29/08/2025 15:05

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５０９﹒５跌８﹒０點

　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　名稱　　　　　　１５：０１報價　　上日報價　　　　升╱跌　　升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００九月期貨　　　６５０９﹒５０　６５１７﹒５０　－８﹒００　－０﹒１２％
三十年期美國債券孳息率　４﹒８９１％　　　４﹒８７％　　　　　　　　　　　　　　
十年期美國債券孳息率　　４﹒２０７％　　　４﹒２１％　　　　　　　　　　　　　　
五年期美國債券孳息率　　３﹒６９４％　　　３﹒７０％　　　　　　　　　　　　　　
三年期美國債券孳息率　　３﹒５８９％　　　３﹒５９％　　　　　　　　　　　　　　
兩年期美國債券孳息率　　３﹒６３３％　　　３﹒６４％　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　１５：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　３４１０﹒３４╱３４１０﹒６３
　　本地倫敦銀　　　３８﹒８１╱３８﹒８５　　
　　　九九金　　　　　　　３１６７５　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上述報價只供參考用

