【夜期時段】即月期指最新報２５０４７點，升２４點，低水３１點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０２５點，升２點，低水５３

點，最新報２５０４７點，升２４點，低水３１點，合約成交５６７張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９３４點，升４點，低水１４點，最新報８９４０點，升

１０點，低水８點，合約成交７５８張。

