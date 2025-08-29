《再戰明天》中國公布ＲａｔｉｎｇＤｏｇ製造業ＰＭＩ，本港公…

《經濟通通訊社２９日專訊》中國公布ＲａｔｉｎｇＤｏｇ製造業ＰＭＩ，及本港公布零售
銷售，料為下周一（１日）市場焦點。
下周一美國及加拿大假期休市。各國重要經濟活動方面，上合組織峰會踏入最後一日。
＊澳洲德國英國公布製造業ＰＭＩ，歐元區公布失業率＊
數據方面，下周日（３１日）９：３０ａｍ（本港時間．下同），中國公布８月製造業採購
經理人指數，料由４９﹒３升至４９﹒４；８月非製造業採購經理人指數料由５０﹒１升至
５０﹒３；８月綜合採購經理人指數。下周一７：００ａｍ，澳洲公布８月製造業採購經理人指
數。９：３０ａｍ，澳洲公布７月建築許可，月率料由１１﹒９％逆轉至下滑１﹒１％。
９：４５ａｍ，中國公布８月ＲａｔｉｎｇＤｏｇ製造業採購經理人指數。３：５５ｐｍ，德國
公布８月製造業採購經理人指數。４：３０ｐｍ，香港公布７月零售銷售。同一時間，英國公布
８月製造業採購經理人指數。５：００ｐｍ，歐元區公布７月失業率。
在本港，明日公布業績的公司有：首程控股（００６９７）、帝國科技集團（００７７６）
、興合控股（０１８９１）等。
下周日（３１日）公布業績的公司有：攜程集團－Ｓ（０９９６１）等。
下周一公布業績的公司有：中國來騎哦（０８０３９）等。
下周二（２日）公布業績的公司有：蔚來－ＳＷ（０９８６６）等。
下周三（３日）公布業績的公司有：數碼通電訊（００３１５）、愛得威建設集團
（０６１８９）等。
下周四（４日）公布業績的公司有：新鴻基地產（０００１６）等。
下周五（５日）公布業績的公司有：帝王國際投資（００９２８）等。（ｗａ）
