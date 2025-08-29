《日入而息》港府發行５００億銀債保證息率３﹒８５厘，阿里首…

《今天重點》

政府發行５００億銀債，最多可加碼至５５０億，保證息率３﹒８５厘；許正宇稱銀債保證息率

３﹒８５厘較銀行定存產品吸引，本財年不再發行其他零售債券

阿里巴巴（０９９８８）首財季經調整純利跌１８％至３３５億元人幣，遜預期

建行（００９３９）中期純利跌１﹒４％至１６２０﹒８億人幣，息１８﹒５８分人幣

農行（０１２８８）中期純利升２﹒７％至１３９５﹒１億人幣，息１１﹒９５分人幣；據報在

香港起訴世茂集團追討未償還貸款

工行（０１３９８）中期純利跌１﹒４％至１６８１億人幣，息１４﹒１４分人幣

民行（０１９８８）中期純利跌４﹒９％至２１３﹒８億人幣，息１３﹒６分人幣

中銀香港（０２３８８）中期純利升１０﹒５％至２２１﹒５億元，派第二次中期息２９仙

招行（０３９６８）中期純利升０﹒３％至７４９﹒３億人幣

中行（０３９８８）中期純利跌０﹒９％至１１７５﹒９億人幣，息０﹒１０９４元人幣

交行（０３３２８）中期純利升１﹒６％至４６０﹒２億人幣，派息０﹒１５６３元人幣

光大銀行（０６８１８）中期純利升０﹒６％至２４６﹒２億人幣，派息８﹒５分人幣

金管局指本港７月外滙基金總資產減少１９４５億

據報三一重工擬集資最多１１７億元，最快下月掛牌

中原ＣＣＬ按周升０﹒１５％，展望今年上試１３９﹒２５點高位

外交部表示中俄關係最穩定，願同美國相互尊重，與歐方深化溝通；學者指西方視中國和平崛起

為威脅，未積極參與抗戰紀念活動

特朗普次子料比特幣「毫無疑問」會破百萬，稱即將上市公司在挖礦上無人能及

美國海關周五開始徵收小額包裹關稅；美國日用品迎來新一輪漲價潮，零售商將關稅壓力傳導至

消費者；遭白宮辭退的聯儲局理事庫克決定起訴總統特朗普

《即日市況》

恒指全日升７８點收報２５０７７，全周累跌２６１點，阿里中資銀行業績前偏軟

《深滬股市》

Ａ股牛市，滬綜指收升０﹒３７％，本月飆８％連漲四個月

《美元匯價》

觀察庫克事件發展，歐元初步阻力在１﹒１７００

歐元最新報１﹒１６７１╱７２，日圓最新報１４７﹒１０╱１１

《公司業績》

一拖（０００３８）中期盈利跌１５％至７﹒７億人幣，不派息

中亞烯谷（０００６３）中期純利跌４０％至２２２萬元，不派息

中國新經濟投資（０００８０）中期虧損降至４３５萬元，不派息

普星能量（０００９０）中期純利跌６７﹒２％至１２０７﹒３萬人幣，不派息

天利控股集團（００１１７）中期虧損降至３３８０萬元人民幣，不派息

保利置業（００１１９）中期純利跌４４﹒３％至２﹒０８億元人民幣，不派息

招商局港口（００１４４）中期純利跌１９％至３５﹒８４億元，派中期息２５仙

世紀金花（００１６２）中期虧損擴至２﹒６億元人民幣，不派息

江蘇寧滬（００１７７）中期純利跌１２％至２４億人幣，不派息

大悅城地產（００２０７）中期純利跌２７％至１億元人民幣，不派息

大陸航空科技（００２３２）中期盈利升８倍至６４２９萬元，不派息

信德集團（００２４２）中期虧損收窄至１﹒２億元，不派息

冠城鐘錶珠寶（００２５６）中期盈轉虧４２０５萬元，不派息

中信（００２６７）中期純利跌２﹒８％至３１２﹒３億元人幣，派中期息２０分

延長石油國際（００３４６）中期虧損擴大至２８５４萬元，不派息

雲鋒金融（００３７６）中期盈利近５億元，升１﹒４倍，不派息

建聯集團（００３８５）中期盈利跌４％至２０６０萬元，不派息

力豐（００３８７）中期盈利升１８﹒９％至１００２萬元，派息３仙

嬴集團（００３９７）中期虧損擴至３６８６萬元，不派息

東方興業（００４３０）中期純利升５４％至４２９萬元，派息０﹒８仙

彩虹新能源（００４３８）中期盈轉虧３億元人民幣，不派息

四環醫藥（００４６０）虧轉盈賺１﹒０３億元人民幣，派中期息０﹒９９分

聯合能源集團（００４６７）中期純利跌２６﹒７％至７﹒４億元，不派息

ＣＷＴ（００５２１）中期純利升１﹒３倍至近３億元，不派息

中國文旅農業（００５４２）中期虧損降至５２４９萬元，不派息

數字王國（００５４７）中期虧損降至８８２４萬元，不派息

鄭煤機（００５６４）中期純利升１６％至２５億元人民幣，不派息

未來世界控股（００５７２）中期純利升３５％至１７７０萬元，不派息

嘉文世紀（００６１２）中期虧損降至１０５０萬元，不派息

威華達控股（００６２２）中期虧轉盈９４９８萬元，不派息

中港石油（００６３２）中期虧損降至１１１０萬元，不派息

首鋼資源（００６３９）中期盈利４億元，跌５２％，派息６仙

中國環保科技（００６４６）中期虧損擴大至２５９０﹒９萬元，不派息

北京首都機場（００６９４）中期虧損降至１﹒７億元人民幣，不派息

北海集團（００７０１）中期虧損擴至３６５５萬元，不派息

佐丹奴（００７０９）中期純利升０﹒８％至１﹒２１億元，中期息７﹒５港仙

勝獅貨櫃（００７１６）中期純利跌２２﹒１％至１３４０﹒４萬美元，息３港仙

中基長壽科學（００７６７）中期虧損擴至１２５７萬元，不派息

第七大道（００７９７）中期虧轉盈２７１３萬人幣，不派息；中期虧轉盈２７１３萬人幣，不

派息

天能動力（００８１９）中期純利跌１２％至８億元人民幣，不派息

譚木匠（００８３７）中期盈利１億人幣，升１３％，不派息

天業節水（００８４０）中期盈轉虧１５６２萬人幣，不派息

ＯＳＬ集團（００８６３）中期虧損擴至４０２０萬元，不派息

建德國際（００８６５）中期虧損降至２４５萬人幣，不派息

萬事昌（００８９８）中期純利升８６％至２﹒４億元，息２仙

建行（００９３９）中期純利跌１﹒４％至１６２０﹒８億人幣，息１８﹒５８分人幣

龍湖（００９６０）中期純利跌４５％至３２﹒２億元人幣，派中期息７分

大唐發電（００９９１）中期純利升５０％至４９億元人民幣，息５﹒５分

安徽皖通（００９９５）中期純利升４％至近１０億元人民幣，不派息

天璽曜１１（０１０１０）中期虧損擴至３０９１萬元，不派息

中國集成控股（０１０２７）中期虧損收窄至３４８﹒８萬人幣，不派息

南航（０１０５５）中期虧損擴至１５億人幣，不派息

東方電氣（０１０７２）中期盈利升１３％至１９億人幣，不派息

首都信息（０１０７５）中期虧轉賺９５４萬人幣，不派息

西藏水資源（０１１１５）中期盈利３６１９萬人幣升３倍，不派息

中國水業集團（０１１２９）中期虧損降至５９６２萬元，不派息

民銀資本（０１１４１）中期盈利１億元，升４８％，不派息

博維智慧（０１２０４）中期盈利跌２４％，不派息

中國有色礦業（０１２５８）中期盈利升２０％至近３億美元，不派息

鑫達投資（０１２８１）中期盈轉虧３７４萬人幣，不派息

中澤豐（０１２８２）中期虧損降至４７７１萬元，不派息

農行（０１２８８）中期純利升２﹒７％至１３９５﹒１億人幣，息１１﹒９５分人幣

盛力達（０１２８９）中期盈利升３０％，不派息

先健科技（０１３０２）中期純利大跌７３％至５５０７﹒４萬元人幣，不派息

綠色動力環保（０１３３０）中期純利升２５％至近４億人幣，息１０分

中國金石（０１３８０）中期虧損降至７７１萬人幣，不派息

工行（０１３９８）中期純利跌１﹒４％至１６８１億人幣，息１４﹒１４分人幣

原生態牧業（０１４３１）中期盈利跌８％至１億元人民幣，不派息

常達控股（０１４３３）中期盈利２４３４萬元，升２２％，不派息

中再保（０１５０８）中期純利升９％至６２﹒４億人幣，不派息

極兔速遞－Ｗ（０１５１９）中期純利升２﹒１３倍至８６３６﹒５萬美元，不派息

建橋教育（０１５２５）中期盈利１﹒６億元人民幣，跌１０％，息１０港仙

瑞慈醫療（０１５２６）中期純利跌３４％至５５９４萬元人民幣，不派息

中盈盛達（０１５４３）中期純利跌４％至２０７６萬元人民幣，不派息

建業建榮（０１５５６）中期盈利升１３％至６２０８萬元，不派息

星星集團（０１５６０）中期虧損收窄至１９８７萬元，不派息

信邦控股（０１５７１）中期盈利跌２５％至２﹒４億元人民幣，派息２０港仙

齊魯高速（０１５７６）中期純利跌１９％至２億元人民幣，不派息

天津銀行（０１５７８）中期純利升１﹒１％至１９﹒９億人幣，不派息

力鴻檢驗（０１５８６）中期盈利跌２０％，不派息

城建設計（０１５９９）中期純利跌３５％至２﹒３億人幣，不派息

天倫燃氣（０１６００）中期盈利跌９％，派息４﹒６分

中關村科技（０１６０１）中期盈利１﹒４億元人民幣，升５％，不派息

奧邦建築（０１６１５）中期盈利跌９２％，不派息

力高集團（０１６２２）中期虧損擴至６億人幣，不派息

佳兆業集團（０１６３８）中期虧損擴大至１００﹒３億人幣，不派息

郵儲行（０１６５８）中期純利升０﹒８％至４９２﹒３億人幣，派息０﹒１２３人幣

迪米生活（０１６６７）４８２３萬元售日本物業料賺１０８８萬元

致豐工業（０１７１０）中期虧損降至１４７６萬元，派息０﹒６仙

正通汽車（０１７２８）中期虧損擴至１０億元人民幣，不派息

匯聚科技（０１７２９）中期純利升４８％至３億元，派息１﹒６仙

齊屹科技（０１７３９）中期虧損收窄至１４４１﹒３萬元人民幣，息２﹒８８港仙

中國同輻（０１７６３）中期純利升１１％，息８﹒０７分

ＣＭＯＮ（０１７９２）中期盈轉虧６９７萬美元，不派息

合景泰富（０１８１３）中期虧損降至２０億人幣，收入跌２７％

德視佳（０１８４６）中期盈利跌１３％至３８４０萬元，派息３﹒１５仙

華昱高速（０１８２３）中期盈轉虧２３３２萬元人民幣，不派息

銀杏教育（０１８５１）中期純利跌近６％至１億元人幣，不派息

依波路（０１８５６）中期虧損擴至２１７５萬元，不派息

匯量科技（０１８６０）中期純利升２﹒４８倍至３２２８﹒４萬美元，不派息

景瑞控股（０１８６２）中期虧損擴至２１億人幣，銷售額跌４８％

三愛健康集團（０１８８９）中期盈轉虧１０８６萬人幣，不派息

豆盟科技（０１９１７）中期虧損擴至１１８５萬人幣，不派息

中遠海控（０１９１９）中期純利升４％至１７５億人幣，息５６分

中漆集團（０１９３２）中期虧損擴至２９１５萬元，不派息

優矩控股（０１９４８）中期盈利升５３％至６６２７萬人幣，不派息

ＰＬＡＴＴ ＮＥＲＡ（０１９４９）中期盈轉虧４５７３萬泰銖，不派息

興紡控股（０１９６８）中期虧損降至１０４１萬元，不派息

敘福樓（０１９７８）中期虧損降至６３萬元，不派息

民行（０１９８８）中期純利跌４﹒９％至２１３﹒８億人幣，息１３﹒６分人幣

弘陽地產（０１９９６）中期虧損擴至１９億元人民幣，不派息

陽光紙業（０２００２）中期盈利８３１８萬元人幣，跌５６％，不派息

易居企業（０２０４８）中期虧損降至３億人幣，不派息

三花智控（０２０５０）中期盈利升３９％至２１億元人民幣，派息１２分

中鋁國際（０２０６８）中期盈利跌３４％至１億元人民幣，不派息

上美股份（０２１４５）中期盈利升３１％至５億人幣，派息５０分

中國三江化工（０２１９８）中期純利升９５﹒５％至３億人幣，不派息

堃博醫療（０２２１６）中期虧損降至７７９萬美元，不派息

老恒和釀造（０２２２６）中期虧損２﹒５億人幣，不派息

力勤資源（０２２４５）中期盈利升１﹒４倍，不派息

鷹瞳科技（０２２５１）中期虧損降至１６７萬人幣，不派息

微創機器人（０２２５２）中期虧損降至１﹒１３億人幣，不派息

固生堂（０２２７３）中期純利升近四成二至１﹒５２億元人幣，派中期息３５港仙

辰興發展（０２２８６）中期盈轉虧９０７９萬元，不派息

潤邁德（０２２９７）中期虧損降至３２１７萬元人民幣，不派息

都市麗人（０２２９８）中期純利跌近三成至５７７９﹒６萬元人幣，不派中期息

中國金融租賃（０２３１２）中期虧轉盈１８４萬元，不派息

美瑞健康國際（０２３２７）中期盈利升７９％至１５１６萬元，派息１５仙

京西國際（０２３３９）中期虧損降至２９７１萬元，不派息

中航科工（０２３５７）中期純利跌１７﹒７％至１０﹒３億人幣，不派息

優品３６０（０２３６０）中期盈利１﹒２億元，跌１％，派息１１仙

中銀香港（０２３８８）中期純利升１０﹒５％至２２１﹒５億元，派第二次中期息２９仙

北京健康（０２３８９）中期虧損降至２９２４萬元，不派息

中國安儲能源（０２３９９）中期虧損擴至８５２４﹒４萬人幣，不派息

心動公司（０２４００）中期純利大漲２﹒６８倍至７﹒５５億元人幣，不派息

力盟科技（０２４０５）中期盈轉虧３７６萬美元，不派息

德銀天下（０２４１８）中期盈利９２０２萬人幣，不派息

迷策略（０２４４０）中期虧損擴至３３９６萬元人民幣，不派息

淮北綠金（０２４５０）中期虧損降至２７９萬元人民幣，不派息

潤華服務（０２４５５）中期純利升２４％至２１７２萬元人民幣，不派息

步陽國際（０２４５７）中期盈利跌５２％，不派息

望塵科技控股（０２４５８）中期純利升１倍至５３７１萬元人民幣，不派息

維天運通（０２４８２）中期盈利升１７％至２８０１萬元人民幣，不派息

聲通科技（０２４９５）中期虧轉盈７４７２萬元人民幣，不派息

啟明醫療（０２５００）中期虧損降至１﹒３億人幣，不派息

傲基股份（０２５１９）中期盈利跌５８％至１億元人民幣，不派息

卡羅特（０２５４９）中期盈利跌３７％至１億元人民幣，不派息

晶科電子股份（０２５５１）中期盈利跌７７％至１１２３萬元人民幣，不派息

獅騰控股（０２５６２）中期虧損擴至２８８５萬坡元，不派息

太美醫療科技（０２５７６）中期虧損降至２２８０萬人幣，不派息

英諾賽科（０２５７７）中期虧損降至４﹒３億元人民幣，不派息

太保（０２６０１）中期純利升１１％至２７９億人幣，不派息

陽光１００（０２６０８）中期虧損收窄至１０﹒９億元人民幣，不派息

南山鋁業（０２６１０）中期純利升１﹒２倍，息６５港仙

江蘇宏信（０２６２５）中期純利跌２７％至１３５２萬人幣，不派息

百德國際（０２６６８）中期虧損擴至１億元，不派息

遠大中國（０２７８９）中期純利大升近三十倍至１﹒８４億人幣，不派息

交行（０３３２８）中期純利升１﹒６％至４６０﹒２億人幣，派息０﹒１５６３元人幣

遠洋（０３３７７）中期虧轉盈１０２億人幣，不派息

聯想控股（０３３９６）中期純利升１﹒４４倍至７億人幣，不派息

現代牙科（０３６００）中期盈利升３３５％至３億元，派息１０﹒７仙

中國金融發展（０３６２３）中期虧損降至８９萬元人民幣，不派息

弘業期貨（０３６７８）中期盈轉虧３６１萬人幣，不派息

祈福生活服務（０３６８６）中期純利升４２％至７５１５萬元人民幣，不派息

康華醫療（０３６８９）中期虧轉盈４１６４﹒２萬人幣，不派息

家鄉互動（０３７９８）中期純利升３４％至３７４０萬元人民幣，不派息

青島銀行（０３８６６）中期盈利升１６％，不派息

中國奧園（０３８８３）中期盈轉虧８８億人幣，不派息

聯邦制藥（０３９３３）中期盈利升２７％，派息１６分

招行（０３９６８）中期純利升０﹒３％至７４９﹒３億人幣

中行（０３９８８）中期純利跌０﹒９％至１１７５﹒９億人幣，息０﹒１０９４元人幣

中國能源建設（０３９９６）中期盈利２８億元人民幣，升１％，不派息

環宇物流（０６０８３）中期純利跌３％至７０１萬元，派息１仙

同道獵聘（０６１００）中期純利升７７﹒１％至８０３０萬人幣，不派息

天源集團（０６１１９）中期純利跌６０％至４９４萬人幣，不派息

烯石電車新材料（０６１２８）中期虧損降至２４６３萬元，不派息

康達環保（０６１３６）中期純利跌４﹒７％至１﹒０３億元人幣，不派息

正榮地產（０６１５８）中期虧損擴至６５億人幣，不派息

貴州銀行（０６１９９）中期純利升０﹒３％至２１億元人民幣，不派息

心瑋醫療（０６６０９）中期虧轉盈５０９３﹒８萬人幣，不派息

環球新材國際（０６６１６）中期盈利跌４２％至６２２０萬人幣，不派息

兆科眼科（０６６２２）中期虧損擴至１﹒１億元人民幣，不派息

腦動極光（０６６８１）中期虧損擴至１﹒３億元人民幣，不派息

光大銀行（０６８１８）中期純利升０﹒６％至２４６﹒２億人幣，派息８﹒５分人幣

指尖悅動（０６８６０）中期盈利跌５２％至４３７萬人幣，不派息

金馬能源（０６８８５）中期虧損降至１﹒３億人幣，不派息

中國萬桐園（０６９６６）中期盈轉虧９３９萬人幣，不派息

樂享集團（０６９８８）中期虧損降至８５５６萬元，不派息

九方智投（０９６３６）中期虧轉盈８﹒６億人幣，派息５１港仙

雲知聲（０９６７８）中期虧損擴至３億人幣，不派息

匯通達網絡（０９８７８）中期純利升１１％至１﹒４億人幣，不派息

中旭未來（０９８９０）中期虧轉盈６億人幣，不派息

嘉興燃氣（０９９０８）中期盈利跌１６％至７５２８萬人幣，派息１５分

康寧傑瑞（０９９６６）中期虧轉盈２１５７萬人幣，不派息

方圓生活（０９９７８）中期虧損降至６００萬元人民幣，不派息

阿里巴巴（０９９８８）首財季經調整純利跌１８％至３３５億元人幣，遜預期

金輝控股（０９９９３）中期虧損降至２﹒３億人幣，不派息

康基醫療（０９９９７）中期盈利跌７％至近３億元人民幣，不派息

恒盛地產（００８４５）延遲刊發中期業績，公司繼續停牌

中國三迪（００９１０）延遲刊發２０２５年中期業績，繼續暫停買賣

云想科技（０２１３１）延遲刊發中期業績，續停牌

三巽集團（０６６１１）延遲刊發２０２５年中期業績，續停牌

當代置業（０１１０７）延遲刊發中期業績，將繼續暫停買賣

《公司資訊》

富陽（００３５２）公司營運規模及資產不乎上市要求須續停牌

新質數字（０２３２２）中途停牌，停牌前報０﹒２３３元跌近４２％

據報三一重工擬集資最多１１７億元，最快下月掛牌

奇瑞汽車提交在港上市申請，今年首季純利急增逾七成

深圳國際（００１５２）不增資深圳航空，料首階段持股攤薄至２８％

阿里健康（００２４１）與杭州傳賦簽訂關連租賃協議，擴大物流倉儲設施

深高速（００５４８）７月梅觀高速路費收入總計１３４７﹒５萬人幣

悅達國際（００６２９）附屬與恒發訂立反向保理協議，涉循環信貸限額２３００萬人幣

和嘉控股（００７０４）訂立焦化整廠租賃戰略合作框架協議，涉約１２億人幣投融資合作

康哲藥業（００８６７）產品獲准開展汗腺炎臨床試驗

周心懷任中國石油集團總經理，免去中海油集團（００８８３）職務

安徽皖通（００９９５）擬註冊發行不逾５０億人幣債務融資工具

新城發展（０１０３０）擬成立新城發展數字資產研究院，推動ＲＷＡ應用之戰略布局

百仕達控股（０１１６８）宣布改名為「Ｚ ＦＩＮ」，下周三起生效

中生製藥（０１１７７）宗艾替尼片獲批上市

農行（０１２８８）據報在香港起訴世茂集團追討未償還貸款

中國金石（０１３８０）折讓１％發新股籌２００萬元

天立國際（０１７７３）獲執董羅實持股增至近４３％，另宣布公司回購２６７萬股

惠譽降萬科（０２２０２）及萬科香港評級至「ＣＣＣ－」，離有限度違約評級差兩級

金風科技（０２２０８）連續１２個月減持上緯新材逾８０６萬股，現持股４﹒４％

晶泰控股（０２２２８）折讓逾７％配股淨籌逾２６億

科笛（０２４８７）折讓１２％配股淨籌２﹒４億用於研究開發

佳鑫國際（０３８５８）超額配股權悉數行使，多籌１﹒８億元

青島銀行（０３８６６）擬Ａ股可轉債，籌不逾４８億人幣

比特策略（０６１１３）斥１１３萬美元購１０個單位的比特幣

禮來與京東健康（０６６１８）達成戰略合作，關注肥胖、糖尿病等領域

龍湖（００９６０）樓市止跌回穩態勢面臨挑戰，中長期前景保持樂觀，下半年推出１２５０億

貨源

《中國要聞》

外交部今年已自戰亂地區安全撤離數千名同胞；回應「文明衝突論」，外交部指《哪吒２》、ｌ

ａｂｕｂｕ風靡世界

國家發改委將發放算力券等降低創新主體研發成本；將加快推進招標投標法修訂；未來１－２年

是人工智能落地的關鍵窗口期；將完善民營企業參與國家重大項目建設的長效機制；加快人工智

能加消費等領域政策出台；加快治理部分領域的內捲、無序競爭和市場失序等問題

市場監管總局多措並舉引導企業優質優價競爭

行業協會倡議維護磷酸鐵鋰材料行業發展，抵制惡性價格競爭

機構指中國８月官方製造業ＰＭＩ料小幅升至４９﹒５

外匯局指７月中國外匯市場總計成交３﹒９６萬億美元；７月國際收支貨物和服務貿易順差７６

０億美元

財政部擬第一次續發行２０２５年超長期特別國債，利率２﹒１５％；首７月國企利潤同比下降

３﹒３％，跌幅再擴大

人行７８２９億逆回購利率持平，全周放水１９６１億

河南省人大常委原副主任劉滿倉涉嫌受賄被公訴；蘇州工業園區管委會主任吳宏受查，涉嫌嚴重

違紀違法；貴州省政協副主席唐德智被查，涉嫌嚴重違紀違法

萬達集團近２０億元股權被凍結，王健林近日罕見現身

貝恩內地數據中心業務據報吸引多家競標者，估值約三百億

微信提升個人紅包限額至５２０元，僅限七夕當日

日產中國與東風集團新設合資企業獲批，專注於電動汽車出口業務

華為上半年淨利潤３７２億元降３２％，營收４２７０億增近４％

《寶島快訊》

台股衝高收跌０﹒０１％，盤中創新高２４５７０點

《大國博弈》

外交部表示中俄關係最穩定，願同美國相互尊重，與歐方深化溝通；學者指西方視中國和平崛起

為威脅，未積極參與抗戰紀念活動

中國商務部對原產美歐韓日泰的進口苯酚續徵收反傾銷稅

《國際要聞》

印尼數千示威者在雅加達抗議近一周，警方使用催淚彈驅散

白宮暗示或動用全部力量，推翻委內瑞拉政府

美國海關周五開始徵收小額包裹關稅；美國日用品迎來新一輪漲價潮，零售商將關稅壓力傳導至

消費者；遭白宮辭退的聯儲局理事庫克決定起訴總統特朗普

歐盟按美方要求草擬取消對美國工業品所有關稅，給予部分農產品和海產優惠待遇

新西蘭央行主席奎格利意外宣布辭職，具體原因不明

《外圍經濟》

印度央行與美貿易緊張局勢或對經濟增長構成下行風險，通脹水平難達標；５０％關稅影響浮現

，印度盧比兌美元跌至紀錄低點；柏瑞投資指印度市場能抵禦美上調關稅，看好當地銀行業

美聯儲局理事沃勒支持９月政策會議降息２５個基點，未來三至六個月料進一步降息

特斯拉歐盟７月新車註冊量暴跌４２％，連續７個月下滑

Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ飆升逾１８％，次季業績強勁超預期

惠普錄連續五季增長，ＡＩ電腦推動個人系統業務強勁表現

《其他消息》

謝展寰考察韓國氫能設施，與能源企業代表會面

數字辦肇慶設「跨境通辦」自助服務機，可申辦約８０項政務服務

東九龍智慧綠色集體運輸系統方案獲授權進行，全長７公里設９個車站，終點站連接彩虹站及油

塘站

消息指行會通過網約車條例，放寬車齡限制至１２年，立會９月首讀，目標明年下半年發牌

尚苑中菜廳聘用外勞後解僱本地工人，遭勞工處行政制裁禁申請外勞兩年

香港綠色金融協會指可持續金融市場逐步復甦，香港展示在促進亞洲氣候進程領導地位

政府發行５００億銀債，最多可加碼至５５０億，保證息率３﹒８５厘

ＹＷＣＡ般咸軒全幢物業３﹒３５億沽出，中原投資接貨，料改裝為學生宿舍

中原ＣＣＬ按周升０﹒１５％，展望今年上試１３９﹒２５點高位

金管局指本港７月外滙基金總資產減少１９４５億

許正宇稱銀債保證息率３﹒８５厘較銀行定存產品吸引，本財年不再發行其他零售債券

特朗普次子料比特幣「毫無疑問」會破百萬，稱即將上市公司在挖礦上無人能及

