恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２９８７２張減１６０６張

《經濟通通訊社９日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２２９８７２張，
較前減１６０６張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２８１４７５張，減１１７６張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０８╱０９（一） ２２９８７２ －１６０６ ２８１４７５ －１１７６
０５╱０９（五） ２３１４７８ ５９６５ ２８２６５１ ６８７８
０４╱０９（四） ２２５５１３ －９１１７ ２７５７７３ －７２３８
０３╱０９（三） ２３４６３０ －７１４４ ２８３０１１ －６８８３
０２╱０９（二） ２４１７７４ ２０２９８ ２８９８９４ １９７９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０８╱０９（一） ７７６０７ ４２５ １２１５０５ ４１４
０５╱０９（五） ７７１８２ １６００ １２１０９１ ２１２９
０４╱０９（四） ７５５８２ －３６８４ １１８９６２ －１７３７
０３╱０９（三） ７９２６６ ７９６３ １２０６９９ ８１５２
０２╱０９（二） ７１３０３ ３０９６ １１２５４７ ３７５７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
