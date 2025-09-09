恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７８６８３張減３０９３張

《經濟通通訊社９日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１７８６８３張，
較前減３０９３張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１９９８５４張，減２９８０張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０８╱０９（一） １７８６８３ －３０９３ １９９８５４ －２９８０
０５╱０９（五） １８１７７６ －１７８０ ２０２８３４ －１６９３
０４╱０９（四） １８３５５６ ６０９２ ２０４５２７ ６１９６
０３╱０９（三） １７７４６４ －８３９５ １９８３３１ －８３７７
０２╱０９（二） １８５８５９ ３５９７ ２０６７０８ ３５８５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０８╱０９（一） ９９９４４ ２６４ １０４３０４ ３８２
０５╱０９（五） ９９６８０ ２４５０ １０３９２２ ２４９５
０４╱０９（四） ９７２３０ ４４９２ １０１４２７ ４５６３
０３╱０９（三） ９２７３８ －２６７１ ９６８６４ －２６３８
０２╱０９（二） ９５４０９ －６４８４ ９９５０２ －６５１５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
