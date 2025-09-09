期指高開７３點報２５６５５，國指期貨升３６點報９１３２

《經濟通通訊社９日專訊》期指高開７３點報２５６５５，國指期貨高開３６點報９１３２
，科指期貨高開２６點報５７８５。
09/09/2025 09:15
