期貨新聞

09/09/2025 09:15

期指高開７３點報２５６５５，國指期貨升３６點報９１３２

　　《經濟通通訊社９日專訊》期指高開７３點報２５６５５，國指期貨高開３６點報９１３２
，科指期貨高開２６點報５７８５。

09/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７８６８３張減３０９３張

09/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２９８７２張減１６０６張

09/09/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３５５９０張，減６４１４張

