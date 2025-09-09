  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

09/09/2025 16:31

即月期指最後交易價２５９２１升３３９點，低水１７點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２５９２１，升３３９點，低水１７點，暫
成交１０７２７６張。即月國指期貨最後交易價９２３７，升１４１點，低水５點，暫成交
７６３１６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８２９，升７０點，平水，暫成交
１０９２１８張。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰09/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２５９２１升３３９點，成交１０７５３０張

下一篇新聞︰09/09/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５１６﹒５，升１０…

其他文章
More

09/09/2025 17:46  《神州期貨》中國期貨市場資金總量突破１﹒９萬億元

09/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５９３０點，升９點，低水８點

09/09/2025 17:11  《外圍焦點》英倫銀行副總裁在國際清算銀行創新峰會主持爐邊談話

09/09/2025 09:15  期指高開７３點報２５６５５，國指期貨升３６點報９１３２

09/09/2025 09:13  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５０９﹒２５，升３…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處