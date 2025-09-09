即月期指最後交易價２５９２１升３３９點，低水１７點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２５９２１，升３３９點，低水１７點，暫
成交１０７２７６張。即月國指期貨最後交易價９２３７，升１４１點，低水５點，暫成交
７６３１６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８２９，升７０點，平水，暫成交
１０９２１８張。
09/09/2025 16:31
