【夜期時段】即月期指最新報２５９３０點，升９點，低水８點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５９１３點，跌８點，低水２５點

，最新報２５９３０點，升９點，低水８點，合約成交２９９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９２３７點，無升跌，低水５點，最新報９２４０點，升３

點，低水２點，合約成交４３５張。

