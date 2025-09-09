《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社９日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及美國公布ＰＰＩ，料為周三（１０
日）市場焦點。
＊歐洲央行一連兩日議息，新西蘭央行首席經濟學家發表講話＊
各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會召開貨幣政策會議（至１１日）。周三本港時間
８：３０ａｍ，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表講話。晚上８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管
委員會主席布赫在國際清算銀行２０２５年創新峰會發表演講。
數據方面，周三９：３０ａｍ（本港時間．下同），中國公布８月消費者物價指數，年率料
下滑０﹒２％；８月生產者物價指數年率跌幅料由３﹒６％收窄至２﹒９％。８：３０ｐｍ，美
國公布８月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒９％收窄至０﹒３％，年率升幅料維持於
３﹒３％。１０：００ｐｍ，美國公布７月批發庫存，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％；
７月批發貿易月率升幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。
在本港，明日公布業績的公司有：ＴＡＴＡ健康（０１２５５）、聯眾（０６８９９）等。
此外，明日赤峰黃金（０６６９３）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）
