《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社９日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及美國公布ＰＰＩ，料為周三（１０

日）市場焦點。



＊歐洲央行一連兩日議息，新西蘭央行首席經濟學家發表講話＊



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會召開貨幣政策會議（至１１日）。周三本港時間

８：３０ａｍ，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表講話。晚上８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管

委員會主席布赫在國際清算銀行２０２５年創新峰會發表演講。



數據方面，周三９：３０ａｍ（本港時間．下同），中國公布８月消費者物價指數，年率料

下滑０﹒２％；８月生產者物價指數年率跌幅料由３﹒６％收窄至２﹒９％。８：３０ｐｍ，美

國公布８月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒９％收窄至０﹒３％，年率升幅料維持於

３﹒３％。１０：００ｐｍ，美國公布７月批發庫存，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％；

７月批發貿易月率升幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。



在本港，明日公布業績的公司有：ＴＡＴＡ健康（０１２５５）、聯眾（０６８９９）等。



此外，明日赤峰黃金（０６６９３）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

