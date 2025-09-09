《日入而息》阿里巴巴傳明發布重磅業務，大行科工首掛收升近１…

《今天重點》

傳阿里巴巴（０９９８８）明發布重磅業務，疑與高德有關，或推到店團購

大行科工（０２５４３）首掛開高逾３６％每手賺千八，認購一手僅十人中籤；韓德瑋：上市後

著力「反攻」歐美等市場；大行科工收高１５％報５６﹒９元每手賺７４０元，惟較開市價低逾

１５％

騰訊（００７００）據報考慮發行點心債，自２０２１年以來首次重返離岸債市

太保（０２６０１）據報考慮發行最多２０億美元可轉換債券

小米（０１８１０）定於９﹒２４在德國發布平價旗艦機Ｘｉａｏｍｉ １５Ｔ；小米中國區市

場部總經理王騰遭辭退，知情人士表示洩露小米汽車定價策略消息不實

據報世茂（００８１３）畢架山項目１００億元貸款未能售出，大華銀行將展期３年

港燈（０２６３８）１１千伏高壓電纜損壞影響淺水灣道變電站，逾２００戶電力供應受影響

百度新一代文心大模型今發布，飛槳文心生態服務企業超７６萬家；李彥宏稱數字人直播轉化率

已超真人，ＡＩ大模型發展已近臨界點

京東養車起訴途虎養車不正當競爭，法院已受理

彭博表示螞蟻數科將價值６００億元人民幣能源資產上鏈

香港人才排名躍至全球第４位，並位列亞洲第一；李家超稱香港在世界人才排名亞太第一，充分

證明政府致力加強人才培育

陳茂波稱外來駐港公司數量升到近萬家創新高，內地駐港公司佔四分一

習近平見葡萄牙總理表示深化戰略對接，發揮澳門獨特橋樑作用

市監總局已約談主要外賣平台，抵制惡性補貼

特朗普將率美國科技與金融代表團訪英，黃仁勳隨行；特朗普授命國土安全部，在芝加哥打擊非

法移民

《即日市況》

恒指全日升３０４點收報２５９３８，阿里升３﹒３％，阿里健康升１０％，小米升２﹒６％

《深滬股市》

滬綜指縮量收跌０﹒５１％，中芯Ａ復牌拖累半導體重挫

《美元匯價》

美匯或下試９６﹒８，歐元上行機會較大

歐元最新報１﹒１７６７╱６８，日圓最新報１４６﹒３６╱３７

《公司資訊》

大行科工（０２５４３）首掛開高逾３６％每手賺千八，認購一手僅十人中籤；韓德瑋：上市後

著力「反攻」歐美等市場

人瑞人才（０６９１９）逐步開拓國企央企客戶，料內地ＩＴ人才需求仍呈現增長

騰訊（００７００）據報考慮發行點心債，自２０２１年以來首次重返離岸債市

傳阿里巴巴（０９９８８）明發布重磅業務，疑與高德有關，或推到店團購

雙登股份（０６９６０）擬實施Ｈ股全流通

小米（０１８１０）定於９﹒２４在德國發布平價旗艦機Ｘｉａｏｍｉ １５Ｔ；小米中國區市

場部總經理王騰遭辭退，知情人士表示洩露小米汽車定價策略消息不實

消息指數碼通（００３１５）裁員涉３０人，受影響僱員以中高層為主

何小鵬稱明年小鵬汽車（０９８６８）將在歐洲推出電動車品牌Ｍｏｎａ

富陽（００３５２）因業務運作及資產價值不足，股份暫停交易

大行連環加息，中銀東亞新推４個月存期，最高２﹒６厘

據報世茂（００８１３）畢架山項目１００億元貸款未能售出，大華銀行將展期３年

泡泡瑪特（０９９９２）在廣東成立供應鏈新公司，註冊資本１０００萬元

滙豐廖宜建稱中國完善的產業配套持續吸引跨國企業在華投資；滙豐於ＩＣＣ設卓越尊尚財富中

心今開幕，擬年底再開第五間

大新銀行推出認購銀色債券手續費「７免」優惠

太保（０２６０１）據報考慮發行最多２０億美元可轉換債券

平安兩ＥＴＦ上市，平安資管：對港股未來充滿信心

恒地（０００１２）土瓜灣壹沐加推８１伙，入場４５６﹒３萬元起

英皇地產般咸道項目ｔｈｅ ＭＶＰ本周六招標１４伙

榮陽實業（０２０７８）未能與太陽能邊框產品客戶達成新訂單，或重大影響下半年收益及溢利

京東方精電（００７１０）根據股份獎勵計劃購買股份

港燈（０２６３８）１１千伏高壓電纜損壞影響淺水灣道變電站，逾２００戶電力供應受影響

ＢＨＣＣ ＨＯＬＤＩＮＧ（０１５５２）附屬投標租賃新加坡地塊作工業業務開發

山高新能源（０１２５０）７月項目營運發電量按年增長１１﹒１％

雅居樂（０３３８３）８月預售金額按年升７﹒４％，首八月則跌３９％

普甜食品（０１６９９）本周四起取消上市地位

大灣區聚變力量（０１１８９）已就清盤令提交上訴通知書，續停牌

中國置業投資（００７３６）鄭華江已獲委任為公司屬下子公司首席執行官

翠華控股（０１３１４）因授權經營期屆滿，將關閉位於機場的授權經營食肆

霸王集團（０１３３８）黃善榕辭任財務總監及執行董事，自下月１日起生效

越秀地產（００１２３）附屬公司於中國公開發行擔保公司債券，發行規模為不超過１５億人幣

奇點國峰（０１２８０）將白酒原漿酒ＲＷＡ產品代幣化，初步發行共５億元

綠色能源科技集團（００９７９）建議股本削減及拆細股份「一拆十」

新世界（０００１７）馬頭角項目瑧博最快２４小時內開放示範單位

《中國要聞》

機構表示８月ＣＰＩ同比料轉負，「反內捲」支撐ＰＰＩ降幅收窄

體育總局表示到２０３０年體育產業總規模目標超７萬億

京東養車起訴途虎養車不正當競爭，法院已受理

錦江國際與華納兄弟２﹒１億美元成立上海公司，哈利波特製片廠之旅料２０２７年開業

內地成品油價不作調整，年內第五度擱淺

上汽旗下基金等入股北斗智聯科技，後者為智能網聯汽車研發商

網安部門調查Ｄｉｏｒ客戶資料外洩，上海公司被行政處罰：違規向法國總部傳送數據

中國商飛Ｃ９０９國產支線飛機獲柬埔寨國家航空２０架訂單

韓正出席全球能源互聯網大會提四倡議，深化智慧能源等合作

中俄蒙首次組織邊防部隊聯合演練

湖南、河北等６省「兩新」國家補貼資金遭騙取及違規使用，總額超１億元

氣象局表示高溫天氣已持續７１天，料下周三起趨於結束

比亞迪、賽力斯等車型列入新一批減免購置稅新能源車名單

人行２４７０億逆回購利率持平，淨回籠８７億

對外貿易法擬修改，部分改革舉措將上升為法律制度

市監總局已約談主要外賣平台，抵制惡性補貼

全國政協經濟委員會副主任張效廉被起訴，涉受賄且數額特大

中證協內部刊物建議ＩＰＯ配售向核心機構投資者傾斜

星巴克中國與小紅書Ａｐｐ深度合作，逾１８００家門店升級為「興趣社區空間」

存儲控制器芯片廠商「華瀾微」重啟ＩＰＯ

中國移動據報正向工信部申請衛星移動通信業務牌照

貴州五星酒業表示從未生產、銷售「五星茅台酒」

工信部表示全國體育器械生產企業超６﹒３萬家，規模不斷壯大

商務部表示發揮展會體育板塊功能，激發體育消費潛力

中國銀行前副行長林景臻涉違紀違法被查，近日傳失聯

中國期貨市場資金總量突破１﹒９萬億元

部分上市內銀地產業及個人房貸不良率升，中行達５﹒３８％

淡馬錫旗下豐樹產業據報籌劃首次發行熊貓債，項目尚處註冊階段

《寶島快訊》

台股收升１﹒２５％，報２４８５５﹒１８點創新高

《國際要聞》

泰國最高法院判決前總理他信須重新服刑１年

聖城近年最血腥槍擊６死８傷，以總理表示「戰爭已蔓延至耶路撒冷」

《外圍經濟》

９．３閱兵當日資金流入量暴增，景順中國科技ＥＴＦ上周創紀錄吸金

印尼「三朝財長」被撤職，印尼盾兌美元跌１％，引發央行出手救市

日經２２５指數收市跌０﹒４％，盤中首次突破４４０００點創歷史新高

特斯拉美國市佔率跌至３８％，創八年新低

蘋果將於本港時間周三凌晨舉行新品發布會，料會推歷來最薄ｉＰｈｏｎｅ

納斯達克爭取推出代幣化證券交易，領先其他交易所

高盛ＣＥＯ暗示聯儲局沒必要迅速降息，再與特朗普唱反調

彭博表示螞蟻數科將價值６００億元人民幣能源資產上鏈

城堡投資經濟學家表示３０年期美債孳息率是經濟狀況關鍵衡量指標

《大國博弈》

美國ＦＣＣ開始禁止中國實驗室測試美國電子產品

李成鋼晤加拿大薩斯喀徹溫省省長，就地方經貿合作等交流

習近平見葡萄牙總理表示深化戰略對接，發揮澳門獨特橋樑作用

特朗普將率美國科技與金融代表團訪英，黃仁勳隨行；特朗普授命國土安全部，在芝加哥打擊非

法移民

米蘭有望參加９月聯儲局議息會議，參議院委員會周三將表決其理事提名

美國消費者借貸創三個月最大增長，信用卡餘額大增

以色列將大規模攻擊加沙城，要求所有居民撤至埃及邊境

《ＡＩ》

優必選（０９８８０）科研教育人形機器人「天工行者」京東上架，售２９﹒９萬元起

外灘大會明日起在滬舉辦，多位院士和圖靈獎得主將出席

字節發布圖像創作模型Ｓｅｅｄｒｅａｍ ４﹒０，多模態生圖效果達業界領先水平

宇樹科技回應Ａ股ＩＰＯ估值５００億元：消息不實

杭州表示到２０２７年全市人工智能終端產業規模力爭達到３０００億元

機構表示上半年中國ＡＩ雲市場規模達２２３億元，阿里雲佔近３６％位列第一

百度新一代文心大模型今發布，飛槳文心生態服務企業超７６萬家；李彥宏稱數字人直播轉化率

已超真人，ＡＩ大模型發展已近臨界點

英特爾宣布高層重大調整，任職３０年產品總監霍爾索斯離職

高盛表示ＡＩ採用趨勢正在放緩，與ＡＩ基礎設施領域火熱投資形成鮮明對比

《其他消息》

何永賢稱公屋上訴制度完整，有住戶曾上訴成功

李家超稱香港在世界人才排名亞太第一，充分證明政府致力加強人才培育

國慶煙花匯演１０﹒１維港上演，發放逾３萬枚煙花，耗資１８００萬元

屯門區區議員葉吉江因犯危險駕駛，其區議員職務暫停一星期

政務司副司長卓永興稱「退休三寶」增至４﹒３萬人，相信仍有增長空間

陳茂波稱外來駐港公司數量升到近萬家創新高，內地駐港公司佔四分一

金管局表示提防冒認由金管局發出文件，文件全屬偽造

政府統計處表示第二季金融業收益按年升２７﹒７％

團結香港基金表示當局可考慮要求銀行將融資組合中部分貸款分配至符合分類目錄活動；團結基

金副總裁水志偉稱《２０２５世界人才排名》反映香港吸引人才顯成效

本港８月中小企營商氣氛略為改善，整體就業情況亦見好轉

梁志堅料政府考慮放寬樓市印花稅，現時至年底樓價料升最多６％

由夏利里拉集團牽頭成立Ｓｐａｃｅ ＨＫ，探討利用金融優勢推動太空經濟發展

環聯表示第二季新增私人貸款錄增長，次級風險級別消費者新卡發卡量上升

香港人才排名躍至全球第４位，並位列亞洲第一

中科金財（香港）成為香港Ｗｅｂ３﹒０標準化協會理事會員

中金香港股票銷售主管Ｊｅｎｎｉｆｅｒ Ｌｉ辭任，據悉加入壁仞科技

前亞姐羅麗莎追討已故何柱國千萬欠款，入稟向何的遺產執行人追討

外資基金持有利基大廈部分零售商業樓面蝕讓１４％放售

盛滙李根興６６８０萬沽出尖沙咀金馬倫道舖位，持貨逾１年料平手離場

黃偉綸稱無論市場狀況如何，政府將必須持續推進土地開發

