恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３５７１５張，增１２５張

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１３５７１５張
，較前增１２５張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１５４４１２張，增２２５張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０９╱０９（二） １３５７１５ １２５ １５４４１２ ２２５
０８╱０９（一） １３５５９０ －６４１４ １５４１８７ －６３２１
０５╱０９（五） １４２００４ ６８３９ １６０５０８ ８５０３
０４╱０９（四） １３５１６５ ３８６０ １５２００５ ５１２１
０３╱０９（三） １３１３０５ －４９７７ １４６８８４ －４５６５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０９╱０９（二） ４５５４３ －６６８ ５７０７１ －５１３
０８╱０９（一） ４６２１１ －１６９１ ５７５８４ －１５１４
０５╱０９（五） ４７９０２ －１７８ ５９０９８ １２６４
０４╱０９（四） ４８０８０ １９０２ ５７８３４ ２８４９
０３╱０９（三） ４６１７８ －１１３８ ５４９８５ －７９３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好