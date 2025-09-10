恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３４７４０張增４８６８張

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２３４７４０張
，較前增４８６８張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２８６６６９張，增５１９４張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０９╱０９（二） ２３４７４０ ４８６８ ２８６６６９ ５１９４
０８╱０９（一） ２２９８７２ －１６０６ ２８１４７５ －１１７６
０５╱０９（五） ２３１４７８ ５９６５ ２８２６５１ ６８７８
０４╱０９（四） ２２５５１３ －９１１７ ２７５７７３ －７２３８
０３╱０９（三） ２３４６３０ －７１４４ ２８３０１１ －６８８３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
０９╱０９（二） ７６４３７ －１１７０ １２０４０１ －１１０４
０８╱０９（一） ７７６０７ ４２５ １２１５０５ ４１４
０５╱０９（五） ７７１８２ １６００ １２１０９１ ２１２９
０４╱０９（四） ７５５８２ －３６８４ １１８９６２ －１７３７
０３╱０９（三） ７９２６６ ７９６３ １２０６９９ ８１５２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
