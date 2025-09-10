  • 會員
期貨新聞

10/09/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８０９２３張增２２４０張

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１８０９２３張
，較前增２２４０張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２０２２７１張，增２４１７張。
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０９╱０９（二）　１８０９２３　　２２４０　２０２２７１　　２４１７
　　０８╱０９（一）　１７８６８３　－３０９３　１９９８５４　－２９８０
　　０５╱０９（五）　１８１７７６　－１７８０　２０２８３４　－１６９３
　　０４╱０９（四）　１８３５５６　　６０９２　２０４５２７　　６１９６
　　０３╱０９（三）　１７７４６４　－８３９５　１９８３３１　－８３７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０９╱０９（二）　９９５２７　　－４１７　１０４００８　　－２９６
　　０８╱０９（一）　９９９４４　　　２６４　１０４３０４　　　３８２
　　０５╱０９（五）　９９６８０　　２４５０　１０３９２２　　２４９５
　　０４╱０９（四）　９７２３０　　４４９２　１０１４２７　　４５６３
　　０３╱０９（三）　９２７３８　－２６７１　　９６８６４　－２６３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

