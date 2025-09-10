期指高開７５點報２５９９６，國指期貨升２８點報９２６５

《經濟通通訊社１０日專訊》期指高開７５點報２５９９６，國指期貨高開２８點報
９２６５，科指期貨高開４０點報５８６９。
10/09/2025 09:15
