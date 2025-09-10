  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

10/09/2025 16:31

即月期指最後交易價２６１９０升２６９點，低水１０點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２６１９０，升２６９點，低水１０點，
暫成交９４４４０張。即月國指期貨最後交易價９３３０，升９３點，高水２點，暫成交
８６４２９張。另外，即月科指期貨最後交易價５９０８，升７９點，高水５點，暫成交
１１１５４４張。

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

上一篇新聞︰10/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６１９０升２６９點，成交９５１６６張

下一篇新聞︰10/09/2025 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５３８﹒５，升１６…

其他文章
More

10/09/2025 19:36  《日入而息》Ｗｅｂｂ轟包浩斯買樓卻不派息，施羅德再有本港物…

10/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６１２９點，跌６１點，低水７１點

10/09/2025 17:19  《外圍焦點》歐洲央行銀行監管委員會主席發表演講，美國公布Ｐ…

10/09/2025 09:15  期指高開７５點報２５９９６，國指期貨升２８點報９２６５

10/09/2025 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５３２﹒５，升１０…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處