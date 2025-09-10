即月期指最後交易價２６１９０升２６９點，成交９５１６６張

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２６１９０，升２６９點，低水１０點，

成交９５１６６張。即月國指期貨最後交易價９３３０，升９３點，高水２點，成交８６６８７

張。另外，即月科指期貨最後交易價５９０８，升７９點，高水５點，成交１１５４６８張。

