【夜期時段】即月期指最新報２６１２９點，跌６１點，低水７１點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１８１點，跌９點，低水１９
點，最新報２６１２９點，跌６１點，低水７１點，合約成交５０１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９３２０點，跌１０點，低水８點，最新報９３０４點，跌
２６點，低水２４點，合約成交９０９張。
10/09/2025 17:20
