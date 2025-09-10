【夜期時段】即月期指最新報２６１２９點，跌６１點，低水７１點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１８１點，跌９點，低水１９

點，最新報２６１２９點，跌６１點，低水７１點，合約成交５０１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９３２０點，跌１０點，低水８點，最新報９３０４點，跌

２６點，低水２４點，合約成交９０９張。

