《日入而息》Ｗｅｂｂ轟包浩斯買樓卻不派息，施羅德再有本港物…

高德地圖發布「高德掃街榜」，發放超１０億元補貼鼓勵用戶到店消費；「高德掃街榜」引入支

付寶芝麻信用體系過濾虛假評價，ＣＥＯ冀「良幣驅逐劣幣」；「高德掃街榜」打造面向線下服

務的信用體系，高德ＣＥＯ表示掃街榜永不商業化；高德地圖ＡＰＰ上線新功能「高德掃街榜」

，類似美團旗下大眾點評榜單；美團（０３６９０）旗下大眾點評重啟品質外賣服務，將發布Ｃ

端ＡＩ智能體服務

據報施羅德紅磡海名軒物業貸款未如期還款，或遭銀行接管

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ批評包浩斯（００４８３）買樓作員工宿舍郤不派息，敦促即使撻訂也要

停止交易

比亞迪（０１２１１）申請註冊「全民智駕」、「天神之眼」商標；中印關係回暖，比亞迪高層

據報訪印度，擬明年初在印度推Ａｔｔｏ ２緊湊型電動ＳＵＶ

李家超稱去年香港與一帶一路國家貿易額逾２７６０億美元；丘應樺稱一帶一路倡議為國際合作

提供便利平台，推動投資及創造就業；首日促成３３份合作備忘錄及協議，涉基建、金融及科技

等多個領域；商務部稱研推動內地及港澳共建單一自貿區，支持香港盡早加入ＲＣＥＰ；發改委

指上半年中國經濟穩中有進，支持內地及香港企業赴中東等尋商機

許正宇稱檢視政府採購制度並加強部門係信息共享，政府一直保持採購資訊高透明度；上半年獲

批ＥＳＧ基金逾２００隻，較３年前升５１％

甯漢豪稱交椅洲填海未有條件於本屆政府內開展，未制定推展時間表

政府爭取明年第二季落實提高商用車司機體格證明要求；陳美寶稱首批持牌網約車平台最快２０

２６年第四季營運

港交所（００３８８）舉辦氣候融資論壇，刊發指引闡明碳信用運作機制；陳翊庭稱港交所正建

立可持續金融生態系統，支持市場參與者轉型

統計局指內地８月ＣＰＩ同比轉跌０﹒４％遜預期，ＰＰＩ降幅收窄至２﹒９％；ＣＰＩ轉降，

食品價格漲幅低季節性水平及基數高；市場競爭秩序持續優化，帶動ＰＰＩ降幅３月以來首收窄

；彭博指ＰＰＩ降幅收窄，反內捲舉措改變市場預期

中國對美國首７月家紡出口５７億美元降６％，對東盟出口降１８％；上海美國商會僅４１％美

企對在華業務前景樂觀，歷史新低

恒指全日升２６２點收報２６２００，地產金融股接力造好，滙控建行貢獻大

《深滬股市》

滬綜指收升０﹒１３％，通縮重臨，兩市成交不足２萬億

《美元匯價》

歐元最新報１﹒１７１３╱１５，日圓最新報１４７﹒４０╱４１

《公司資訊》

先正達集團據報尋求至多５億美元銀團貸款，委託中資銀行詢境內同業意向

基石科技（０８３９１）旗下Ｓｐａｒｋ ＥＶ與Ｍｉｌｅ Ｇｒｅｅｎ達成戰略合作協議

赤峰黃金（０６６９３）國際金價料維持上揚趨勢，有投行接洽配股惟暫未有急切需要

龍光集團（０３３８０）修訂債權人支持協議

東航（００６７０）南昌－澳門航線首航，國產Ｃ９０９首飛澳門商業航線

國信證券、復星國際（００６５６）等新設股權投資合夥企業，出資額１﹒７２億

工信召開「十五五」規劃座談會，小米（０１８１０）、美的（００３００）等參與

港交所（００３８８）舉辦氣候融資論壇，刊發指引闡明碳信用運作機制；陳翊庭稱港交所正建

立可持續金融生態系統，支持市場參與者轉型

香港快運靜岡航線１０月２６日起暫停，小松航線明年初短暫停運兩個月

菜鳥夥卡塔爾航空貨運開啟長期戰略合作，菜鳥每周中歐核心航線貨運航班增逾倍

京東（０９６１８）超市目標未來三年用戶規模增長至５億名

中金公司（０３９０８）據報為高級投資銀行家增設新職位層級，新增職位包括高級董事總經理

和總監

據報施羅德紅磡海名軒物業貸款未如期還款，或遭銀行接管

星展逾七成中小企已應用或正探索ＡＩ及數碼科技，穩定幣潛力受關注

恒地（０００１２）土瓜灣道壹沐第一期暫超購近７倍，最快日內上載銷安周日賣樓；天瀧最快

第四季推出內園景單位，新世界柏蔚森套現４６﹒８億

新世界（０００１７）馬頭角項目瑧博最快日內開價，首張價單不少於５０伙

新地（０００１６）旗下元朗商場ＹＯＨＯ ＭＡＬＬ開業１０周年，出租率維持９８％

原由陳紅天持有的山頂歌賦山道１５號大屋買家曝光，東亞銀行（０００２３）７﹒９億元購入

會地表示最快於施政報告後推ＤＯＵＢＬＥ ＣＯＡＳＴ第三期

資本策略地產古洞華第第二期洋房以８８００萬沽出，室內設計師梁志天買入

中銀人壽預期未來１２個月「月悅出息終身享保險計劃」新造保費將增長５０％

首程控股（００６９７）完成配售２﹒７６億股配售股份，淨籌近６億元

中國太保（０２６０１）有傳發行不超過１５６億港元可轉換債券

盈滙企業（０２１９５）建議合股每１０合１，每手買賣單位更改為１萬股

星島（０１１０５）蔡晋辭任聯席行政總裁職務

盛業（０６０６９）完成配售逾５６２８萬股，淨籌５﹒９億元

禹洲集團（０１６２８）８月合約銷售金額按年跌６﹒５％，首八月跌１３％

紫金礦業（０２８９９）下調可換股債券轉換價至１９﹒１７元

寶勝國際（０３８１３）８月綜合經營收益淨額按年跌６％

中國銀河（０６８８１）完成發行４０億人幣短期融資券，票息１﹒６２％

凱知樂國際（０２１２２）與寶可夢達運營服務合作

天津發展（００８８２）斥約７６５８﹒６萬元認購結構性存款

京東方精電（００７１０）受託人今購３０萬股股，涉資約１６２﹒６萬元

精優藥業（００８５８）完成配售１﹒６億股新股份

萬洲國際（００２８８）正考慮向股東派發特別息

南旋控股（０１９８２）訂立最高２﹒５億元融資函件

晨訊科技（０２０００）８月主營業務收入按月跌１９％，按年跌６３％

中糧家佳康（０１６１０）８月生豬出欄量按月升９％至４９﹒８萬頭

裕元集團（００５５１）８月綜合經營收益淨額按年跌近９％

科軒動力控股（００４７６）完成配售６０００萬股，淨籌２６８０萬元

華潤電力（００８３６）８月售電量按年增近９％

綠地香港（００３３７）首八個月合約銷售跌逾２４％

證監會指眾安智慧生活（０２２７１）股權高度集中

江山控股（００２９５）首八月太陽能發電站總發電量按年跌３﹒５５％

宋都服務（０９６０８）認購５０００萬元人民幣結構性存款產品

《中國要聞》

習近平向服貿會致賀信稱有序推進服務市場開放

王毅１２日至１６日訪問奧地利、斯洛文尼亞、波蘭；北京香山論壇下周舉行，國防部表示越俄

等逾百國家確認出席

工信部ＮＶＤＢ防範蘋果公司ｉＯＳ╱ｉＰａｄＯＳ╱ｍａｃＯＳ越界寫入高危漏洞；批准４１

８項行業標準，包括人臉信息保護、車門外拉手等

生態環境部加快發展方式綠色低碳轉型，構建更具國際影響力碳市場

藍佛安稱用好用足更積極財政政策，加快培育壯大發展新動能

鄭柵潔稱不斷釋放內需潛力，推動科技創新和產業創新深度融合

前８月國內離境退稅商店數量超１萬，退稅人數同比增近２５０％

生豬產能調控企業座談會擬下周二召開，傳牧原、溫氏等獲邀參會

六部門整治汽車業網絡亂象，針對不規範測評、高管網上引戰等

首批基孔肯雅熱病毒標準物質成功研制，可提升檢測準確率

網信辦整治互聯網新聞，逾千假冒新聞單位、「標題黨」等帳號被封

江蘇兩家醫療器械企業中標後破產，為集採以來首次

人行３０４０億逆回購利率持平，淨投放７４９億

招商局融資租賃有限公司原黨委書記、董事長王慶彬被查；重慶政法委前書記陸克華被起訴，涉

非法收受巨額財物；北京市原副市長高朋受賄４３８６萬及玩忽職守，一審獲刑１２年

內媒指鄭州富士康蘋果１７港區產線已接近滿產，近２０萬人兩班倒趕工

哈囉首款Ｒｏｂｏｔａｘｉ自研車據報明日發布亮相，基於東風啟辰打造

奔馳（中國）及北京奔馳召回３１６輛進口和國產汽車，涉無法轉向等隱患

大鉦資本據報考慮出售所持泰邦生物股份，潛在買家包括國企

《寶島快訊》

台股收升１﹒３６％，報２５１９２﹒５９點，再創歷史新高

台積電８月銷售同比增３３﹒８％續創歷史次高，環比增幅放緩至３﹒９％

《大國博弈》

特朗普促歐盟對華加稅，京堅決反對對華實施經濟脅迫；特區政府強烈不滿和反對歐盟委員會年

度報告，促停止干涉香港事務

國務院批覆同意新建黃岩島國家級自然保護區，促加強執行監管執法力度

日本防衛預算新高，國防部表示決不允日本軍國主義捲土重來

中國對美國首７月家紡出口５７億美元降６％，對東盟出口降１８％；上海美國商會僅４１％美

企對在華業務前景樂觀，歷史新低

《國際要聞》

波蘭稱俄羅斯無人機侵犯領空，一度關閉華沙機場

印度總理莫迪稱美印是親密朋友，將盡早結束貿易談判

韓國一架包機已啟程前往美國，接回被扣押的３００名ＬＧ新能源工人

特朗普炒聯儲局理事受阻，庫克料能參加９月議息會

《外圍經濟》

日韓股市收創歷史新高，日經２２５指數收漲０﹒９％，韓股漲１﹒７％

ＤＷＳ指美國８月勞動市場降溫，９月減息２５基點幾成定局；德行將標普５００指數年底目標

位上調至７０００點

美國首個狗狗幣ＥＴＦ計劃於周四上市

《其他消息》

金發局與ＩＦＧ簽署諒解備忘錄，加強香港與印尼之間的金融合作；香港在推動亞洲影響力投資

發展方面具備戰略性優勢

保安局申請１６億重建皇崗口岸，如撥款批准最快年底開工

甯漢豪稱交椅洲填海未有條件於本屆政府內開展，未制定推展時間表

鄧炳強稱去年起一簽多行來港涉黑工被捕月均４﹒１人，入境處一直嚴格把關

孫玉菡稱２０２３年起累近２２萬人以受養人身份來港

地政總署指北都料提供約三千公頃新發展土地，估計可容納２５０萬人口

財庫局甄美薇稱香港為全球最大電動車投融資平台，新能源板塊佔港股市值１３％

富達國際指ＩＰＯ及內地散戶資金持續流入Ａ股，料下半年中央仍推寬鬆財政政策

淘寶拼多多現大量香港「大學學生證」訂製，售價低至１元起

施政報告懶人包，政界倡派消費券、地建會籲放寬百元印花稅至６００萬樓

陳志華倡下調或取消印花稅，ＧＥＭ板借鑑美國納斯達克市場分層制度

中原首間啟德跑道區旗艦店開幕

團結香港基金指《碳信用：買方指引》有助推動香港碳市場發展

