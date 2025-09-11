恒指期貨現貨月份未平倉合約總數144764張，增9049張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為144764張，較前增9049張；若計入其他月份的未平倉合約，總數164056張，增9644張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/09(三)
|144764
|9049
|164056
|9644
|09/09(二)
|135715
|125
|154412
|225
|08/09(一)
|135590
|-6414
|154187
|-6321
|05/09(五)
|142004
|6839
|160508
|8503
|04/09(四)
|135165
|3860
|152005
|5121
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/09(三)
|44903
|-640
|56806
|-265
|09/09(二)
|45543
|-668
|57071
|-513
|08/09(一)
|46211
|-1691
|57584
|-1514
|05/09(五)
|47902
|-178
|59098
|1264
|04/09(四)
|48080
|1902
|57834
|2849
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇