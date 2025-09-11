恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數252705張，增逾萬七張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為252705張，較前增17965張；若計入其他月份的未平倉合約，總數306293張，增19624張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/09(三)
|252705
|17965
|306293
|19624
|09/09(二)
|234740
|4868
|286669
|5194
|08/09(一)
|229872
|-1606
|281475
|-1176
|05/09(五)
|231478
|5965
|282651
|6878
|04/09(四)
|225513
|-9117
|275773
|-7238
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/09(三)
|85276
|8839
|130350
|9949
|09/09(二)
|76437
|-1170
|120401
|-1104
|08/09(一)
|77607
|425
|121505
|414
|05/09(五)
|77182
|1600
|121091
|2129
|04/09(四)
|75582
|-3684
|118962
|-1737
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
