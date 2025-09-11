  • 會員
期貨新聞

11/09/2025 16:45

歐洲央行公布議息結果，美國公布CPI等數據

　　美國8月生產者物價指數(PPI)意外下滑，強化了市場對聯儲局正式啟動減息周期的預期。標指與納指昨日再創新高，但道指受金融與能源板塊拖累下跌。道指收市跌220.42點或0.48%，報45490.92點；標普500指數升19.44點或0.3%，報6532.05點；納指升6.57點或0.03%，報21886.06點。港股方面，恒生指數收市報26086，跌113點或0.4%，成交3252億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，歐洲央行宣布利率決議；8:45pm，央行總裁拉加德舉行新聞發布會。11:10pm，英倫銀行執行董事Sasha Mills在歐洲結算系統會議發表講話。

　　數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由194萬升至195萬；8月消費者物價指數月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%，經季節調整料由328.66升至329.62；首次申請失業救濟金人數料由23.7萬降至23.5萬。

　　在美國，今日公布業績的公司有：獵豹移動(US.CMCM)等。
《經濟通通訊社11日專訊》

