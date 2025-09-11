  • 會員
期貨新聞

11/09/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數189689張增8766張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為189689張，較前增8766張；若計入其他月份的未平倉合約，總數212412張，增10141張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/09(三)189689876621241210141
09/09(二)18092322402022712417
08/09(一)178683-3093199854-2980
05/09(五)181776-1780202834-1693
04/09(四)18355660922045276196

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/09(三)10318336561088264818
09/09(二)99527-417104008-296
08/09(一)99944264104304382
05/09(五)9968024501039222495
04/09(四)9723044921014274563

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

