恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數189689張增8766張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為189689張，較前增8766張；若計入其他月份的未平倉合約，總數212412張，增10141張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/09(三)
|189689
|8766
|212412
|10141
|09/09(二)
|180923
|2240
|202271
|2417
|08/09(一)
|178683
|-3093
|199854
|-2980
|05/09(五)
|181776
|-1780
|202834
|-1693
|04/09(四)
|183556
|6092
|204527
|6196
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/09(三)
|103183
|3656
|108826
|4818
|09/09(二)
|99527
|-417
|104008
|-296
|08/09(一)
|99944
|264
|104304
|382
|05/09(五)
|99680
|2450
|103922
|2495
|04/09(四)
|97230
|4492
|101427
|4563
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇