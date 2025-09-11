期指低開190點報26000，國指期貨跌91點報9239

期指低開190點報26000，國指期貨低開91點報9239，科指期貨低開55點報5853。
《經濟通通訊社11日專訊》
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情
11/09/2025 09:15
期指低開190點報26000，國指期貨低開91點報9239，科指期貨低開55點報5853。
《經濟通通訊社11日專訊》
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情
上一篇新聞︰11/09/2025 15:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５４６﹒５升６﹒７…
下一篇新聞︰11/09/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５４５﹒７５，升６點
11/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６１００點，升２點，高水１４點
11/09/2025 16:45 《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布ＣＰＩ等數據
11/09/2025 16:31 即月期指最後交易價２６０９８跌９２點，高水１２點
11/09/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８９６８９張增８７６６張
11/09/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５２７０５張，增逾萬七張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N