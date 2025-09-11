  • 會員
山今養生智慧
期貨新聞

11/09/2025 09:15

期指低開190點報26000，國指期貨跌91點報9239

　　期指低開190點報26000，國指期貨低開91點報9239，科指期貨低開55點報5853。
《經濟通通訊社11日專訊》

