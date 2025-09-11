即月期指最後交易價26098跌92點，高水12點

即月期指最後交易價26098，跌92點，高水12點，暫成交95242張。即月國指期貨最後交易價9264，跌66點，高水4點，暫成交95289張。另外，即月科指期貨最後交易價5890，跌18點，高水1點，暫成交101305張。

《經濟通通訊社11日專訊》