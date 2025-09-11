即月期指最後交易價26098跌92點，高水12點

即月期指最後交易價26098，跌92點，高水12點，暫成交95242張。即月國指期貨最後交易價9264，跌66點，高水4點，暫成交95289張。另外，即月科指期貨最後交易價5890，跌18點，高水1點，暫成交101305張。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票
11/09/2025 16:31
即月期指最後交易價26098，跌92點，高水12點，暫成交95242張。即月國指期貨最後交易價9264，跌66點，高水4點，暫成交95289張。另外，即月科指期貨最後交易價5890，跌18點，高水1點，暫成交101305張。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票
上一篇新聞︰11/09/2025 16:45 《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布ＣＰＩ等數據
下一篇新聞︰11/09/2025 15:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５４６﹒５升６﹒７…
11/09/2025 19:18 《再戰明天》德國公布ＣＰＩ，美國公布密歇根大學消費者信心指數
11/09/2025 19:17 《日入而息》恒大清盤人傳收到國企對恒大物業競購意向，傳美團…
11/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６１００點，升２點，高水１４點
11/09/2025 09:15 期指低開１９０點報２６０００，國指期貨跌９１點報９２３９
11/09/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５４５﹒７５，升６點
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N