貨幣攻略
期貨新聞
期貨新聞

11/09/2025 16:31

即月期指最後交易價26098跌92點，高水12點

　　即月期指最後交易價26098，跌92點，高水12點，暫成交95242張。即月國指期貨最後交易價9264，跌66點，高水4點，暫成交95289張。另外，即月科指期貨最後交易價5890，跌18點，高水1點，暫成交101305張。
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

