即月期指最新報26100點，升2點，高水14點

即月期指在夜期時段開市報26103點，升5點，高水17點，最新報26100點，升2點，高水14點，合約成交239張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9271點，升7點，高水11點，最新報9269點，升5點，高水9點，合約成交347張。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/09/2025 17:20
