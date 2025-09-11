恒大清盤人傳收到國企對恒大物業競購意向，傳美團首發點心債

恒大清盤人據報收到國有企業對恒大物業(06666)競購意向

美團(03690)據報擬首次發行點心債，磋商仍處初步階段

螞蟻集團CEO韓歆毅稱堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作；螞蟻國際夥亞洲電子錢包創建支付安全合作組，引入其研發方案

螞蟻收購耀才逾五成股權，耀才(01428)要約人已向國家發改委提交申報材料，並一直積極與其進行溝通

阿里巴巴(09988)據報擬將可轉債轉換溢價率定在31.25%；標普予阿里巴巴票據「A+」評級，次順位風險低；餓了麼逐步取消超時扣款，升級防疲勞規則，確保騎手收入不低於當地最低工資；「高德掃街榜」上線第一天，使用用戶超過4000萬人

禾賽科技(02525)據報在港上市以每股212.8元定價，籌逾36億元

寧德時代(03750)宜春鋰礦復產傳要求全面降成本，確保在碳酸鋰供過於求下保持競爭力

陳茂波稱海南省在港發行新一批債券並在港交所掛牌，相信會引來更多國際投資者；去年香港管理資產總值按年增加13%，資產管理機構增聘人手；香港人才匯聚，可成為內地創新成果走向世界的平台

金管局就修訂後加密資產監管政策手冊向業界進行諮詢；副總裁阮國恒稱香港銀行業於商業房地產風險敞口可控

立法會二讀規範籃球博彩條例草案，有議員指規範賭博可保護社會；立法會三讀通過規範籃球博彩修訂條例草案

高力指施政報告放寬印花稅門檻並非合適建議，剎停「明日大嶼」為市場打定心針；香港教育資源及基礎建設存差距，籲港府優先發展洪水橋或厦村

測量師學會建議256空置校舍用地改劃住宅，青年「上車」予折扣

彭博指中央擬引導銀行提供貸款，助地方償還萬億企業欠款

星巴克中國股權出售進入最後階段，紅杉中國、博裕資本等四家機構入圍

小紅書遭網信辦約談，熱搜榜單頻繁炒作明星個人動態；小紅書回應被查：成立整改專項工作小組，推進熱搜榜單生態治理