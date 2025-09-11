恒大清盤人傳收到國企對恒大物業競購意向，傳美團首發點心債

|恒大清盤人據報收到國有企業對恒大物業(06666)競購意向
|美團(03690)據報擬首次發行點心債，磋商仍處初步階段
|螞蟻集團CEO韓歆毅稱堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作；螞蟻國際夥亞洲電子錢包創建支付安全合作組，引入其研發方案
|螞蟻收購耀才逾五成股權，耀才(01428)要約人已向國家發改委提交申報材料，並一直積極與其進行溝通
|阿里巴巴(09988)據報擬將可轉債轉換溢價率定在31.25%；標普予阿里巴巴票據「A+」評級，次順位風險低；餓了麼逐步取消超時扣款，升級防疲勞規則，確保騎手收入不低於當地最低工資；「高德掃街榜」上線第一天，使用用戶超過4000萬人
|禾賽科技(02525)據報在港上市以每股212.8元定價，籌逾36億元
|寧德時代(03750)宜春鋰礦復產傳要求全面降成本，確保在碳酸鋰供過於求下保持競爭力
|陳茂波稱海南省在港發行新一批債券並在港交所掛牌，相信會引來更多國際投資者；去年香港管理資產總值按年增加13%，資產管理機構增聘人手；香港人才匯聚，可成為內地創新成果走向世界的平台
|金管局就修訂後加密資產監管政策手冊向業界進行諮詢；副總裁阮國恒稱香港銀行業於商業房地產風險敞口可控
|立法會二讀規範籃球博彩條例草案，有議員指規範賭博可保護社會；立法會三讀通過規範籃球博彩修訂條例草案
|高力指施政報告放寬印花稅門檻並非合適建議，剎停「明日大嶼」為市場打定心針；香港教育資源及基礎建設存差距，籲港府優先發展洪水橋或厦村
|測量師學會建議256空置校舍用地改劃住宅，青年「上車」予折扣
|彭博指中央擬引導銀行提供貸款，助地方償還萬億企業欠款
|星巴克中國股權出售進入最後階段，紅杉中國、博裕資本等四家機構入圍
|小紅書遭網信辦約談，熱搜榜單頻繁炒作明星個人動態；小紅書回應被查：成立整改專項工作小組，推進熱搜榜單生態治理
|發改委周海兵晤阿聯酋投資部部長稱加強中阿投資合作；商務部凌激稱共建「一帶一路」國家投資存量3700億美元；商務部推動解決外貿企業困難和問題，培育外貿發展新動能；商務部鼓勵外商加大數字領域投資，推動電信、互聯網等開放
|恒指全日跌113點收報26086，藥股車股受挫，美團跌5%，中芯逆市升5%
|滬指收升1.65%，創業板漲5%，半導體股強彈，成交增超兩成
|歐元最新報1.1684/86，日圓最新報147.97/98
|國泰(00293)利雅得直航航班下月起增至每日一班
|中銀香港(02388)將於十一黃金周延長6家指定分行服務時間
|理想汽車(02015)針對MCN機構及旗下帳號抹黑i6車型表現等行為進行查證
|中聯發展(00264)正就合作模式進行磋商，NVTH收購不會按協議條款進行
|哈囉首款Robotaxi亮相外灘大會，與東風啟辰、阿里雲、地平線(09660)及禾賽科技(02525)簽約推進商業化
|標普予阿里巴巴(09988)票據「A+」評級，次順位風險低；阿里巴巴據報擬將可轉債轉換溢價率定在31.25%；餓了麼逐步取消超時扣款，升級防疲勞規則，確保騎手收入不低於當地最低工資；「高德掃街榜」上線第一天，使用用戶超過4000萬人
|螞蟻集團CEO韓歆毅稱堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作；螞蟻國際夥亞洲電子錢包創建支付安全合作組，引入其研發方案；螞蟻收購耀才逾五成股權，耀才(01428)要約人已向國家發改委提交申報材料，並一直積極與其進行溝通
|PCCW Global與IDEA-LASER開展戰略合作，於國際市場發展城市級低空空域管理系統
|抖音表示打假Labubu相關商品，清退違規商家超200個，違規人超600名
|按證公司與中金公司(03908)簽訂基建融資及證券化合作諒解備忘錄
|蔚來(09866)法務部表示已對數百個帳號採法律行動，涉數百萬計抹黑、謾罵信息傳播
|嘉華國際(00173)嘉居．天后首推30伙，入場價794.5萬起
|恒地(00016)土瓜灣道壹沐加推41伙，本周日賣148伙入場價456萬起
|新世界(00017)馬頭角瑧博首推50伙，入場價由377.8萬起
|國壽資產設21億債權投資計劃，建設龍溪口航電樞紐工程
|施羅德紅磡海名軒三層商業樓面貸款未違約並已延期，正與交行(03328)保持密切聯繫
|蒙古能源(00276)探討與蒙古稅務機關能達致和解可行方案
|遠洋集團(03377)8月協議銷售額跌逾17%
|新天綠色能源(00956)8月發電量按年增23.5%，首八月增10.6%
|越秀交通基建(01052)7月廣州北二環高速日均收費車流量按年升0.3%
|華油能源(01251)附屬以1760萬人幣售油氣開採設備再租回
|日清食品(01475)附屬中標珠海兩幅地塊土地使用權，總代價3068萬人幣
|中廣核新能源(01811)8月完成發電量按年跌近6%
|寧德時代(03750)宜春鋰礦復產傳要求全面降成本，確保在碳酸鋰供過於求下保持競爭力
|盈透證券收緊內地居民開美股帳戶，取消存量證明開戶，須提供境外生活工作證明
|騰訊(00700)回購逾87萬股，涉資5.5億元
|喆麗控股(02209)完成配售410萬股，籌資2275.5萬元
|國務院批覆10個要素市場化配置綜改試點，包括北京副中心、大灣區；發改委表示要素市場化配置改革是建設全國統一大市場關鍵；發改委指10地區要素市場化配置改革試點，預計2027年完成
|發改委周海兵晤阿聯酋投資部部長稱加強中阿投資合作；商務部凌激稱共建「一帶一路」國家投資存量3700億美元；商務部推動解決外貿企業困難和問題，培育外貿發展新動能；商務部鼓勵外商加大數字領域投資，推動電信、互聯網等開放
|中醫藥管理局表示「十四五」以來57個中藥新藥獲批上市；衛健委指中國在研新藥數量佔全球比例超20%，居第二位
|北京數據集團揭牌成立，註冊資本計劃增至60億元
|市監總局整治農村假冒偽劣過期食品，今年已收繳1361.79噸
|惡意炒作企業負面信息，網信辦關閉禁言多個社交平台帳號
|海南加大金融支持力度，全力打造跨境電商服務新高地
|上海銀行與滴滴於服貿會簽協議，發布助老出行服務方案；上海汽車置換更新補貼政策增加新車註冊登記地要求；上海家電家居以舊換新補貼規則調整，消費者需公證搖號
|廣東前8個月出口增速略加快至1.9%，進口增速放緩至8.5%
|新能源車購置稅明年起恢復徵收，首兩年減半收5%
|彭博指中央擬引導銀行提供貸款，助地方償還萬億企業欠款
|人行2920億逆回購利率持平，淨投放794億；金監總局、人行、中證監將聯合開展金融教育宣傳周活動
|丁薛祥出席服貿會提3點建議，堅持高水平開放、全方位創新、互利共贏
|奇瑞墨甲機器人相關產品據報下月正式發布並開啟招商
|宇樹科技王興興稱讓AI幹活領域仍是荒漠，正處於爆發式增長前夜；宇樹回應打擂台機器人滿腿傷痕：同事打的，需藉高強度對抗訓練持續改進性能
|北京電信eSIM手機業務19日隨iPhone Air開售同步上線
|星巴克中國股權出售進入最後階段，紅杉中國、博裕資本等四家機構入圍
|小紅書遭網信辦約談，熱搜榜單頻繁炒作明星個人動態；小紅書回應被查：成立整改專項工作小組，推進熱搜榜單生態治理
|華為申請註冊「有為青年」商標
|8月銀行理財公司存續餘額增量大縮，現金類產品佔比創年內低
|台股收升0.09%，報25215點，台積電曾觸1260元新高
|回應出口增長放緩，外交部表示中國仍是全球貿易的重要增量
|英中貿易協會總裁預計英國首相施紀賢明年初訪華；施羅德投資受邀出席第二十五屆投洽會，推動中英金融合作深度發展
|法國兩年來第五位總理上任，全國20萬人上街反削赤
|韓國總統李在明警告美國移民突擊搜查韓企或影響投資
|高市早苗有意競逐日本自民黨總裁競選，日圓應聲走弱
|日韓股市齊創新高，軟銀漲10%破紀錄
|歐洲央行料第二次維持利率不變，經濟料能承受美國關稅衝擊
|保德信指聯儲局降息目標達成在望，有助緩解對固定收益資產憂慮
|首間柬埔寨銀行在港設立代表辦事處，投資推廣署續協助柬埔寨企業在港擴展業務；機管局與兩合作夥伴簽訂諒解備忘錄，以加強區內航空交通連繫
|陳茂波稱海南省在港發行新一批債券並在港交所掛牌，相信會引來更多國際投資者；去年香港管理資產總值按年增加13%，資產管理機構增聘人手；香港人才匯聚，可成為內地創新成果走向世界的平台
|許正宇稱公眾透過非監管機構買穩定幣，須自行承擔風險
|金管局就修訂後加密資產監管政策手冊向業界進行諮詢；副總裁阮國恒稱香港銀行業於商業房地產風險敞口可控
|會財局譴責栢淳、左世康及任偉文並處以罰款，未有遵守註冊規定進行多個公眾利益實體審計項目
|廣東23條舉措推動入境旅遊：加強與港澳合作，聯合出海宣傳「一程多站」線路
|陳浩濂稱新資本投資者入境計劃錄逾1900宗申請，冀本港成為金融服務及資產管理中心
|立法會二讀規範籃球博彩條例草案，有議員指規範賭博可保護社會；立法會三讀通過規範籃球博彩修訂條例草案
|據報港府無意推出「跨境購房通」及放寬印花稅門檻
|高力指施政報告放寬印花稅門檻並非合適建議，剎停「明日大嶼」為市場打定心針；香港教育資源及基礎建設存差距，籲港府優先發展洪水橋或厦村
|測量師學會建議256空置校舍用地改劃住宅，青年「上車」予折扣
|房協全面實施富戶政策，分階段擴展至2.5萬個未受涵蓋租戶
|星展香港指本港商業房地產市場最壞時間已經過去
|佐敦廟街全幢商住大廈放售，意向價約1.2億元
|香港財務策劃師學會「財務策劃會議2025」圓滿舉行
