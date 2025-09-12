  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

12/09/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數145615張，增851張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為145615張，較前增851張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165316張，增1260張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/09(四)1456158511653161260
10/09(三)14476490491640569644
09/09(二)135715125154412225
08/09(一)135590-6414154187-6321
05/09(五)14200468391605088503

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/09(四)43807-109656000-806
10/09(三)44903-64056806-265
09/09(二)45543-66857071-513
08/09(一)46211-169157584-1514
05/09(五)47902-178590981264

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰12/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４６０１７張減６６８８張

下一篇新聞︰11/09/2025 19:18  《再戰明天》德國公布ＣＰＩ，美國公布密歇根大學消費者信心指數

其他
More

12/09/2025 09:15  期指高開３８２點報２６４８０，國指期貨升１３６點報９４００

12/09/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５９１﹒７５，跌０…

12/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４２９０張增４６０１張

11/09/2025 19:17  《日入而息》恒大清盤人傳收到國企對恒大物業競購意向，傳美團…

11/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６１００點，升２點，高水１４點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處