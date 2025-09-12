恒指期貨現貨月份未平倉合約總數145615張，增851張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為145615張，較前增851張；若計入其他月份的未平倉合約，總數165316張，增1260張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/09(四)
|145615
|851
|165316
|1260
|10/09(三)
|144764
|9049
|164056
|9644
|09/09(二)
|135715
|125
|154412
|225
|08/09(一)
|135590
|-6414
|154187
|-6321
|05/09(五)
|142004
|6839
|160508
|8503
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/09(四)
|43807
|-1096
|56000
|-806
|10/09(三)
|44903
|-640
|56806
|-265
|09/09(二)
|45543
|-668
|57071
|-513
|08/09(一)
|46211
|-1691
|57584
|-1514
|05/09(五)
|47902
|-178
|59098
|1264
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
