期指高開382點報26480，國指期貨升136點報9400

期指高開382點報26480，國指期貨高開136點報9400，科指期貨高開105點報5995。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/09/2025 09:15
