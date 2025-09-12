即月期指最後交易價26387升289點，低水1點

即月期指最後交易價26387，升289點，低水1點，暫成交84028張。即月國指期貨最後交易價9364，升100點，低水1點，暫成交76610張。另外，即月科指期貨最後交易價5993，升103點，高水4點，暫成交117391張。
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解
12/09/2025 16:31
即月期指最後交易價26387，升289點，低水1點，暫成交84028張。即月國指期貨最後交易價9364，升100點，低水1點，暫成交76610張。另外，即月科指期貨最後交易價5993，升103點，高水4點，暫成交117391張。
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解
上一篇新聞︰12/09/2025 16:46 即月期指最後交易價２６３８７升２８９點，成交８４２９１張
下一篇新聞︰12/09/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５８７﹒０跌５﹒５點
12/09/2025 19:33 《日入而息》內地８月新增人民幣貸款遜預期，本港二手樓價指數…
12/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６３５３點，跌３４點，低水３５點
12/09/2025 17:20 《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數
12/09/2025 09:15 期指高開３８２點報２６４８０，國指期貨升１３６點報９４００
12/09/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５９１﹒７５，跌０…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N