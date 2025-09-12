  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

12/09/2025 16:46

即月期指最後交易價26387升289點，成交84291張

　　即月期指最後交易價26387，升289點，低水1點，成交84291張。即月國指期貨最後交易價9364，升100點，低水1點，成交76618張。另外，即月科指期貨最後交易價5993，升103點，高水4點，成交117831張。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

上一篇新聞︰12/09/2025 17:20  《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數

下一篇新聞︰12/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６３８７升２８９點，低水１點

其他
More

12/09/2025 19:34  《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國公布紐約聯儲製造業…

12/09/2025 19:33  《日入而息》內地８月新增人民幣貸款遜預期，本港二手樓價指數…

12/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３５３點，跌３４點，低水３５點

12/09/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５８７﹒０跌５﹒５點

12/09/2025 09:15  期指高開３８２點報２６４８０，國指期貨升１３６點報９４００

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處