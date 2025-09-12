即月期指最後交易價26387升289點，成交84291張

即月期指最後交易價26387，升289點，低水1點，成交84291張。即月國指期貨最後交易價9364，升100點，低水1點，成交76618張。另外，即月科指期貨最後交易價5993，升103點，高水4點，成交117831張。

《經濟通通訊社12日專訊》