【夜期時段】即月期指最新報26353點，跌34點，低水35點

即月期指在夜期時段開市報26384點，跌3點，低水4點，最新報26353點，跌34點，低水35點，合約成交416張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9364點，無升跌，低水1點，最新報9354點，跌10點，低水11點，合約成交411張。

《經濟通通訊社12日專訊》