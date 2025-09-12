【夜期時段】即月期指最新報26353點，跌34點，低水35點

即月期指在夜期時段開市報26384點，跌3點，低水4點，最新報26353點，跌34點，低水35點，合約成交416張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9364點，無升跌，低水1點，最新報9354點，跌10點，低水11點，合約成交411張。
《經濟通通訊社12日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
12/09/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報26384點，跌3點，低水4點，最新報26353點，跌34點，低水35點，合約成交416張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9364點，無升跌，低水1點，最新報9354點，跌10點，低水11點，合約成交411張。
《經濟通通訊社12日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰12/09/2025 19:33 《日入而息》內地８月新增人民幣貸款遜預期，本港二手樓價指數…
下一篇新聞︰12/09/2025 17:20 《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數
12/09/2025 19:34 《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國公布紐約聯儲製造業…
12/09/2025 16:46 即月期指最後交易價２６３８７升２８９點，成交８４２９１張
12/09/2025 16:31 即月期指最後交易價２６３８７升２８９點，低水１點
12/09/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５８７﹒０跌５﹒５點
12/09/2025 09:15 期指高開３８２點報２６４８０，國指期貨升１３６點報９４００
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N