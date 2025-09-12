  • 會員
期貨新聞

12/09/2025 19:34

《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國公布紐約聯儲製造業指數

　　中國公布工業生產等數據，及美國公布紐約聯儲製造業指數，料為下周一（15日）市場焦點。

　　下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普訪問英國（至19日）。

*本港公布第二季PPI，歐元區公布貿易收支*

　　數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布8月工業生產，年率升幅料由5.7%收窄至5.6%，年初至今年率升幅料由6.3%收窄至6.2%；8月零售銷售年率升幅料由3.7%擴大至3.8%，年初至今年率升幅料由4.8%收窄至4.7%；8月失業率料維持於5.2%。4:30pm，香港公布第二季工業生產；第二季生產者物價指數。5:00pm，歐元區公布7月貿易收支。8:30pm，美國公布9月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由11.9降至4.3。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:集一控股(01495)等。

　　下周二（16日）公布業績的公司有:南順（香港）(00411)、聖馬丁國際(00482)等。

　　下周三（17日）公布業績的公司有:布萊克萬礦業(00159)、聯合醫務(00722)等。

　　下周四（18日）公布業績的公司有:奧克斯電氣(02580)等。

　　下周五（19日）公布業績的公司有:國浩集團(00053)、太平地氈(00146)、帝王國際投資(00928)、久融控股(02358)等。
《經濟通通訊社12日專訊》

