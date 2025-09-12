  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

12/09/2025 19:33

《日入而息》內地8月新增人民幣貸款遜預期，本港二手樓價指數創今年第三高

內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%；8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期；8月末社融規模存量433.66萬億元，同比增8.8%；8月社會融資規模增2.57萬億元，優於預期
許正宇稱去年本港綠色和可持續債務規模逾840億美元
金管局阮國恒稱上半年綠色及可持續債券發行量按年升15%；余偉文稱須建立金融、科技、學術和商業跨界別合作夥伴關係應對氣候變化
中原CCL按周升1.2%，短期樓價走勢持續反覆微升
李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整；李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業
畢馬威建議推出碎股交易制度，延長交易時間增夜盤交易
京東(09618)京東MALL深圳南山店開業，提供離境退稅服務；天貓、京東等電商公布iPhone 17預約數據，首日預約量增近3倍
阿里(09988)、百度(09888)據報開始採用自研芯片訓練AI模型，替代英偉達；支付寶推出首個「AI付」服務，率先上線瑞幸咖啡點單助手
傳紫金黃金國際擬於下周評估投資者對其30億美元香港IPO興趣
深圳麥科田生物醫療技術申港IPO，上半年轉賺4019萬元人幣
財政部指未來財政政策發力空間仍充足，做好政策儲備；更高效能加強財政宏觀調控，深化財稅體制改革；「十四五」財政實力增強，民生投入近100萬億；「十四五」以來赤字率從2.7%升至3.8%，今年4%；截至8月底，國家財政拿出4200億支持「以舊換新」；超六成融資平台實現退出，其隱性債務已清零；提前下達部分明年新增地方政府債務限額；政府負債率為68.7%，處合理區間，風險安全可控；藍佛安稱兩年安排超長期特別國債1.5萬億推動「兩重」建設
美日發表聯合聲明，不通過操縱匯率獲取競爭優勢；美債孳息率接近年內低點，聯儲局降息預期進一步增強；關稅確實影響美國物價，咖啡成超市貨架「漲價之王」；DWS指9月會議減息25個基點理據已相當充分；高盛上調金價長期預期至每盎司3300美元，持續看好黃金股

《即日市況》
恒指全日升301點收報26388，憧憬國產AI晶片阿里飆5%企穩150元關
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.12%上攻三千九失敗，按周升1.5%
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1721/23，日圓最新報147.91/95
　　
《公司資訊》　
深圳麥科田生物醫療技術申港IPO，上半年轉賺4019萬元人幣
盛京銀行(02066)午後停牌，停牌前報1.27元微跌
維立志博(09887)治晚期肺癌雙特異抗體藥LBL-024臨床試驗首例患者用藥
首程控股(00697)投資中金唯品會奧萊REIT
賽晶科技(00580)與三安半導體訂戰略合作
泡泡瑪特(09992)旗下popop推足金系列產品，最貴5.6萬元人民幣
傳紫金黃金國際擬於下周評估投資者對其30億美元香港IPO興趣
榮利營造(09639)附屬等與物流公司簽採購意向，引進純電動卡車
安踏(02020)擬3年內東南亞拓1000家店舖，區域總部設在新加坡
長虹佳華(03991)開市前停牌，待發內幕消息
京東(09618)京東MALL深圳南山店開業，提供離境退稅服務；天貓、京東等電商公布iPhone 17預約數據，首日預約量增近3倍
百濟神州(06160)根據員工購股計劃購買6.3萬股美國存託股份
騰訊(00700)回購逾85萬股，涉資5.5億元；微信回應「AI搜索」進入搜索界面一級入口，灰度測試中；整治不實資訊、非法薦股等，4454個自媒體帳號關閉或禁言
百度(09888)最新開源的文心思考模型登頂HuggingFace文本模型趨勢榜
美團(03690)AI Agent「小美」公測，簡單語音指令完成外賣下單等操作
韓國釜山市代表團參訪小米(01810)汽車工廠
螞蟻發布AI眼鏡可信連接技術框架gPass，已應用於小米、Rokid等；數字螞力推「AI數字員工團隊」，提升中小企業70%客服人效
阿里(09988)、百度(09888)據報開始採用自研芯片訓練AI模型，替代英偉達；支付寶推出首個「AI付」服務，率先上線瑞幸咖啡點單助手
茶百道(02555)廣東、四川部分門店上線咖啡產品，售價約7至13元
中海外(00688)及華潤澄清收購恒大物業(06666)消息不實
中飛租賃(01848)與冰島航空簽署兩架全新A321LR租賃協議
善水資本夥阿曼投資局推能源轉型基金，重點投資儲能等領域
小鵬(09868)匯天「陸地航母」飛行器在阿聯酋獲頒特許飛行證；小鵬召回47490輛小鵬P7+汽車，涉及轉向助力失效問題
工銀國際成功承銷「一帶一路」沿線境外債券，助力高水平對外開放
巨星傳奇(06683)樂遊上海尋找周同學活動明日正式啟動
花旗任命李山擔任日本、北亞及澳洲地區主席
據報美國對沖基金Capstone將關閉香港辦事處，六名員工將受到影響
361度(01361)擬新增穩定幣支付服務
益兆集團何文田名鑽累沽52伙，成交額近6.7億
聯康生物科技(00690)與科興製藥簽合作協議，授予商業化骨質疏鬆藥物權利
HOME CONTROL(01747)註冊成立一家全資附屬公司，推出新品牌
富力地產(02777)8月總銷售收入按年增近48%
中國北大荒(00039)進一步延遲刊發中期業績，續停牌
中國再保險(01508)姜耀輝董事任職資格獲國家金管局核准
瀚華金控(03903)獲重慶嘉合易晟購逾8億股內資股
中國中冶(01618)首八月新簽合同額按年跌18.2%
清科創業(01945)將改名為「清科控股有限公司」
　
《中國要聞》　
財政部指未來財政政策發力空間仍充足，做好政策儲備；更高效能加強財政宏觀調控，深化財稅體制改革；「十四五」財政實力增強，民生投入近100萬億；「十四五」以來赤字率從2.7%升至3.8%，今年4%；截至8月底，國家財政拿出4200億支持「以舊換新」；超六成融資平台實現退出，其隱性債務已清零；提前下達部分明年新增地方政府債務限額；政府負債率為68.7%，處合理區間，風險安全可控；藍佛安稱兩年安排超長期特別國債1.5萬億推動「兩重」建設
內媒指國家有關部門研究海南島內居民免稅消費進境商品政策
乘聯分會崔東樹稱當局未對恢復新能源車購置稅明確表態，「勿信小道消息」
遼寧大東溝金礦初審金資源量1500噸，料成世界級金礦
前8月浙江外貿進出口3.68萬億同比增5.5%，進口降0.8%；機構料內地8月工業增加值增速持平，消費增速略加快
預製菜風波惹熱議，西貝上線「羅永浩套餐」，歡迎入後廚參觀菜品製作
機構指深圳出台樓市新政一周，二手住宅過戶量同比增長33%
人行2300億逆回購利率持平，全周放水1961億；內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%；8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期；8月末社融規模存量433.66萬億元，同比增8.8%；8月社會融資規模增2.57萬億元，優於預期；下周一將開展6000億元買斷式逆回購操作；農村金融機構不得開展人民幣跨境同業融資業務；人行、海關總署優化黃金及黃金製品進出口政策，「非一批一證」通關海關擴至15個
雲上貴州大數據董事長徐昊涉嫌嚴重違紀違法被查
北京明年底發展通用人工智能產業創新夥伴成員一千家
宇樹科技啟動校園招聘，覆蓋算法類、營銷等40餘崗位
哪吒汽車首召開債權人會議，確認債權約51億，另拖欠薪酬4.6億
追覓科技跨界造車，已完成首輪融資，正於德國選地建車廠
中央結算公司與同業拆借中心10月10日推出集中債券借貸業務
國企央企據報缺席穩定幣牌照申請，惟報道已刪除
榮耀中國區線下零售渠道據報啟改革，取消一級代理部分改廠家直供
茅台王莉稱8月市場終端動銷回暖，拆股問題願與股東探討
　
《寶島快訊》　
台股收升1%報25474.64點，台積電收報1260元再創新天價
中國第三艘航母「福建艦」通過台海赴南海，北京表示符合國內法國際法
　　
《國際要聞》　
東京大雨引發洪水，至神奈川新幹線一度停運；大阪世博會場發現約70只毒蜘蛛，主辦方呼籲參觀者勿用手捉
與愛潑斯坦關係曝光，英國駐美大使曼德遜遭首相解職
巴西前總統博爾索納羅政變罪成被判監27年，特朗普稱「對該國不利」
美國將向G7施壓，要求對中印施加高達100%關稅
特朗普請求上訴法院，力阻聯儲局理事庫克參加下周議息會；涉教唆加州高中生自殺，美國FTC調查聊天機器人對兒童影響
　
《外圍經濟》　
拉加德指通脹下降進程已結束，未來沒有特定利率路徑
英國7月GDP按月持平，符合經濟學家預期
美日發表聯合聲明，不通過操縱匯率獲取競爭優勢；美債孳息率接近年內低點，聯儲局降息預期進一步增強；關稅確實影響美國物價，咖啡成超市貨架「漲價之王」；DWS指9月會議減息25個基點理據已相當充分；高盛上調金價長期預期至每盎司3300美元，持續看好黃金股
蘋果先後遭兩家投行下調投資評級，秋季發布會未能扭轉投資者憂慮；蘋果中國延後發售iPhone Air，具體時間依當局審批eSIM情況
　
《其他消息》　
據報港府將於吉隆坡設新經貿辦，有助兩地商務合作
許正宇稱去年本港綠色和可持續債務規模逾840億美元
金管局阮國恒稱上半年綠色及可持續債券發行量按年升15%；余偉文稱須建立金融、科技、學術和商業跨界別合作夥伴關係應對氣候變化
Mox Bank指香港金融機構採用GenAI處於領先地位，高於全球平均水平
本港首七月騙案按年升1%，最大一宗為內地碩士生被騙逾千萬
香港再錄得兩宗基孔肯雅熱輸入個案，患者曾到廣州市番禺區
「控煙十招」修例草案三讀通過，2027年第二季禁加味煙
李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整；李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業
港府據報預留部分未發展商業用地，容許興建學生宿舍；消息指政府擬重推公屋租置計劃，無意實行購房通及調高100元印花稅物業門檻；房委會黃碧如稱重推租者置其屋計劃不會延長公屋輪候時間
畢馬威建議推出碎股交易制度，延長交易時間增夜盤交易
中原CCL按周升1.2%，短期樓價走勢持續反覆微升

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

上一篇新聞︰12/09/2025 19:34  《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國公布紐約聯儲製造業…

下一篇新聞︰12/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３５３點，跌３４點，低水３５點

其他
More

12/09/2025 17:20  《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數

12/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６３８７升２８９點，成交８４２９１張

12/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６３８７升２８９點，低水１點

12/09/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５８７﹒０跌５﹒５點

12/09/2025 09:15  期指高開３８２點報２６４８０，國指期貨升１３６點報９４００

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處