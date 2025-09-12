《日入而息》內地8月新增人民幣貸款遜預期，本港二手樓價指數創今年第三高

內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%；8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期；8月末社融規模存量433.66萬億元，同比增8.8%；8月社會融資規模增2.57萬億元，優於預期

許正宇稱去年本港綠色和可持續債務規模逾840億美元

金管局阮國恒稱上半年綠色及可持續債券發行量按年升15%；余偉文稱須建立金融、科技、學術和商業跨界別合作夥伴關係應對氣候變化

中原CCL按周升1.2%，短期樓價走勢持續反覆微升

李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整；李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業

畢馬威建議推出碎股交易制度，延長交易時間增夜盤交易

京東(09618)京東MALL深圳南山店開業，提供離境退稅服務；天貓、京東等電商公布iPhone 17預約數據，首日預約量增近3倍

阿里(09988)、百度(09888)據報開始採用自研芯片訓練AI模型，替代英偉達；支付寶推出首個「AI付」服務，率先上線瑞幸咖啡點單助手

傳紫金黃金國際擬於下周評估投資者對其30億美元香港IPO興趣

深圳麥科田生物醫療技術申港IPO，上半年轉賺4019萬元人幣

財政部指未來財政政策發力空間仍充足，做好政策儲備；更高效能加強財政宏觀調控，深化財稅體制改革；「十四五」財政實力增強，民生投入近100萬億；「十四五」以來赤字率從2.7%升至3.8%，今年4%；截至8月底，國家財政拿出4200億支持「以舊換新」；超六成融資平台實現退出，其隱性債務已清零；提前下達部分明年新增地方政府債務限額；政府負債率為68.7%，處合理區間，風險安全可控；藍佛安稱兩年安排超長期特別國債1.5萬億推動「兩重」建設