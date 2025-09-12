《日入而息》內地8月新增人民幣貸款遜預期，本港二手樓價指數創今年第三高

|內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%；8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期；8月末社融規模存量433.66萬億元，同比增8.8%；8月社會融資規模增2.57萬億元，優於預期
|許正宇稱去年本港綠色和可持續債務規模逾840億美元
|金管局阮國恒稱上半年綠色及可持續債券發行量按年升15%；余偉文稱須建立金融、科技、學術和商業跨界別合作夥伴關係應對氣候變化
|中原CCL按周升1.2%，短期樓價走勢持續反覆微升
|李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整；李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業
|畢馬威建議推出碎股交易制度，延長交易時間增夜盤交易
|京東(09618)京東MALL深圳南山店開業，提供離境退稅服務；天貓、京東等電商公布iPhone 17預約數據，首日預約量增近3倍
|阿里(09988)、百度(09888)據報開始採用自研芯片訓練AI模型，替代英偉達；支付寶推出首個「AI付」服務，率先上線瑞幸咖啡點單助手
|傳紫金黃金國際擬於下周評估投資者對其30億美元香港IPO興趣
|深圳麥科田生物醫療技術申港IPO，上半年轉賺4019萬元人幣
|財政部指未來財政政策發力空間仍充足，做好政策儲備；更高效能加強財政宏觀調控，深化財稅體制改革；「十四五」財政實力增強，民生投入近100萬億；「十四五」以來赤字率從2.7%升至3.8%，今年4%；截至8月底，國家財政拿出4200億支持「以舊換新」；超六成融資平台實現退出，其隱性債務已清零；提前下達部分明年新增地方政府債務限額；政府負債率為68.7%，處合理區間，風險安全可控；藍佛安稱兩年安排超長期特別國債1.5萬億推動「兩重」建設
|美日發表聯合聲明，不通過操縱匯率獲取競爭優勢；美債孳息率接近年內低點，聯儲局降息預期進一步增強；關稅確實影響美國物價，咖啡成超市貨架「漲價之王」；DWS指9月會議減息25個基點理據已相當充分；高盛上調金價長期預期至每盎司3300美元，持續看好黃金股
|恒指全日升301點收報26388，憧憬國產AI晶片阿里飆5%企穩150元關
|滬綜指收跌0.12%上攻三千九失敗，按周升1.5%
|歐元最新報1.1721/23，日圓最新報147.91/95
|深圳麥科田生物醫療技術申港IPO，上半年轉賺4019萬元人幣
|盛京銀行(02066)午後停牌，停牌前報1.27元微跌
|維立志博(09887)治晚期肺癌雙特異抗體藥LBL-024臨床試驗首例患者用藥
|首程控股(00697)投資中金唯品會奧萊REIT
|賽晶科技(00580)與三安半導體訂戰略合作
|泡泡瑪特(09992)旗下popop推足金系列產品，最貴5.6萬元人民幣
|傳紫金黃金國際擬於下周評估投資者對其30億美元香港IPO興趣
|榮利營造(09639)附屬等與物流公司簽採購意向，引進純電動卡車
|安踏(02020)擬3年內東南亞拓1000家店舖，區域總部設在新加坡
|長虹佳華(03991)開市前停牌，待發內幕消息
|京東(09618)京東MALL深圳南山店開業，提供離境退稅服務；天貓、京東等電商公布iPhone 17預約數據，首日預約量增近3倍
|百濟神州(06160)根據員工購股計劃購買6.3萬股美國存託股份
|騰訊(00700)回購逾85萬股，涉資5.5億元；微信回應「AI搜索」進入搜索界面一級入口，灰度測試中；整治不實資訊、非法薦股等，4454個自媒體帳號關閉或禁言
|百度(09888)最新開源的文心思考模型登頂HuggingFace文本模型趨勢榜
|美團(03690)AI Agent「小美」公測，簡單語音指令完成外賣下單等操作
|韓國釜山市代表團參訪小米(01810)汽車工廠
|螞蟻發布AI眼鏡可信連接技術框架gPass，已應用於小米、Rokid等；數字螞力推「AI數字員工團隊」，提升中小企業70%客服人效
|阿里(09988)、百度(09888)據報開始採用自研芯片訓練AI模型，替代英偉達；支付寶推出首個「AI付」服務，率先上線瑞幸咖啡點單助手
|茶百道(02555)廣東、四川部分門店上線咖啡產品，售價約7至13元
|中海外(00688)及華潤澄清收購恒大物業(06666)消息不實
|中飛租賃(01848)與冰島航空簽署兩架全新A321LR租賃協議
|善水資本夥阿曼投資局推能源轉型基金，重點投資儲能等領域
|小鵬(09868)匯天「陸地航母」飛行器在阿聯酋獲頒特許飛行證；小鵬召回47490輛小鵬P7+汽車，涉及轉向助力失效問題
|工銀國際成功承銷「一帶一路」沿線境外債券，助力高水平對外開放
|巨星傳奇(06683)樂遊上海尋找周同學活動明日正式啟動
|花旗任命李山擔任日本、北亞及澳洲地區主席
|據報美國對沖基金Capstone將關閉香港辦事處，六名員工將受到影響
|361度(01361)擬新增穩定幣支付服務
|益兆集團何文田名鑽累沽52伙，成交額近6.7億
|聯康生物科技(00690)與科興製藥簽合作協議，授予商業化骨質疏鬆藥物權利
|HOME CONTROL(01747)註冊成立一家全資附屬公司，推出新品牌
|富力地產(02777)8月總銷售收入按年增近48%
|中國北大荒(00039)進一步延遲刊發中期業績，續停牌
|中國再保險(01508)姜耀輝董事任職資格獲國家金管局核准
|瀚華金控(03903)獲重慶嘉合易晟購逾8億股內資股
|中國中冶(01618)首八月新簽合同額按年跌18.2%
|清科創業(01945)將改名為「清科控股有限公司」
|財政部指未來財政政策發力空間仍充足，做好政策儲備；更高效能加強財政宏觀調控，深化財稅體制改革；「十四五」財政實力增強，民生投入近100萬億；「十四五」以來赤字率從2.7%升至3.8%，今年4%；截至8月底，國家財政拿出4200億支持「以舊換新」；超六成融資平台實現退出，其隱性債務已清零；提前下達部分明年新增地方政府債務限額；政府負債率為68.7%，處合理區間，風險安全可控；藍佛安稱兩年安排超長期特別國債1.5萬億推動「兩重」建設
|內媒指國家有關部門研究海南島內居民免稅消費進境商品政策
|乘聯分會崔東樹稱當局未對恢復新能源車購置稅明確表態，「勿信小道消息」
|遼寧大東溝金礦初審金資源量1500噸，料成世界級金礦
|前8月浙江外貿進出口3.68萬億同比增5.5%，進口降0.8%；機構料內地8月工業增加值增速持平，消費增速略加快
|預製菜風波惹熱議，西貝上線「羅永浩套餐」，歡迎入後廚參觀菜品製作
|機構指深圳出台樓市新政一周，二手住宅過戶量同比增長33%
|人行2300億逆回購利率持平，全周放水1961億；內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%；8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期；8月末社融規模存量433.66萬億元，同比增8.8%；8月社會融資規模增2.57萬億元，優於預期；下周一將開展6000億元買斷式逆回購操作；農村金融機構不得開展人民幣跨境同業融資業務；人行、海關總署優化黃金及黃金製品進出口政策，「非一批一證」通關海關擴至15個
|雲上貴州大數據董事長徐昊涉嫌嚴重違紀違法被查
|北京明年底發展通用人工智能產業創新夥伴成員一千家
|宇樹科技啟動校園招聘，覆蓋算法類、營銷等40餘崗位
|哪吒汽車首召開債權人會議，確認債權約51億，另拖欠薪酬4.6億
|追覓科技跨界造車，已完成首輪融資，正於德國選地建車廠
|中央結算公司與同業拆借中心10月10日推出集中債券借貸業務
|國企央企據報缺席穩定幣牌照申請，惟報道已刪除
|榮耀中國區線下零售渠道據報啟改革，取消一級代理部分改廠家直供
|茅台王莉稱8月市場終端動銷回暖，拆股問題願與股東探討
|台股收升1%報25474.64點，台積電收報1260元再創新天價
|中國第三艘航母「福建艦」通過台海赴南海，北京表示符合國內法國際法
|東京大雨引發洪水，至神奈川新幹線一度停運；大阪世博會場發現約70只毒蜘蛛，主辦方呼籲參觀者勿用手捉
|與愛潑斯坦關係曝光，英國駐美大使曼德遜遭首相解職
|巴西前總統博爾索納羅政變罪成被判監27年，特朗普稱「對該國不利」
|美國將向G7施壓，要求對中印施加高達100%關稅
|特朗普請求上訴法院，力阻聯儲局理事庫克參加下周議息會；涉教唆加州高中生自殺，美國FTC調查聊天機器人對兒童影響
|拉加德指通脹下降進程已結束，未來沒有特定利率路徑
|英國7月GDP按月持平，符合經濟學家預期
|美日發表聯合聲明，不通過操縱匯率獲取競爭優勢；美債孳息率接近年內低點，聯儲局降息預期進一步增強；關稅確實影響美國物價，咖啡成超市貨架「漲價之王」；DWS指9月會議減息25個基點理據已相當充分；高盛上調金價長期預期至每盎司3300美元，持續看好黃金股
|蘋果先後遭兩家投行下調投資評級，秋季發布會未能扭轉投資者憂慮；蘋果中國延後發售iPhone Air，具體時間依當局審批eSIM情況
|據報港府將於吉隆坡設新經貿辦，有助兩地商務合作
|許正宇稱去年本港綠色和可持續債務規模逾840億美元
|金管局阮國恒稱上半年綠色及可持續債券發行量按年升15%；余偉文稱須建立金融、科技、學術和商業跨界別合作夥伴關係應對氣候變化
|Mox Bank指香港金融機構採用GenAI處於領先地位，高於全球平均水平
|本港首七月騙案按年升1%，最大一宗為內地碩士生被騙逾千萬
|香港再錄得兩宗基孔肯雅熱輸入個案，患者曾到廣州市番禺區
|「控煙十招」修例草案三讀通過，2027年第二季禁加味煙
|李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整；李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業
|港府據報預留部分未發展商業用地，容許興建學生宿舍；消息指政府擬重推公屋租置計劃，無意實行購房通及調高100元印花稅物業門檻；房委會黃碧如稱重推租者置其屋計劃不會延長公屋輪候時間
|畢馬威建議推出碎股交易制度，延長交易時間增夜盤交易
|中原CCL按周升1.2%，短期樓價走勢持續反覆微升
【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票