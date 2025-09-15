  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

15/09/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139933張，減5682張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為139933張，較前減5682張；若計入其他月份的未平倉合約，總數159672張，減5644張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/09(五)139933-5682159672-5644
11/09(四)1456158511653161260
10/09(三)14476490491640569644
09/09(二)135715125154412225
08/09(一)135590-6414154187-6321

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/09(五)43319-48855744-256
11/09(四)43807-109656000-806
10/09(三)44903-64056806-265
09/09(二)45543-66857071-513
08/09(一)46211-169157584-1514

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

上一篇新聞︰15/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３９４１０張減６６０７張

下一篇新聞︰12/09/2025 19:34  《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國公布紐約聯儲製造業…

其他
More

15/09/2025 09:15  期指低開４０點報２６３４７，國指期貨跌２２點報９３４２

15/09/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５８６﹒８跌１﹒５點

15/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９２８９１張減１３９９張

12/09/2025 19:33  《日入而息》內地８月新增人民幣貸款遜預期，本港二手樓價指數…

12/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３５３點，跌３４點，低水３５點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處