恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數239410張減6607張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為239410張，較前減6607張；若計入其他月份的未平倉合約，總數294641張，減5732張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/09(五)
|239410
|-6607
|294641
|-5732
|11/09(四)
|246017
|-6688
|300373
|-5920
|10/09(三)
|252705
|17965
|306293
|19624
|09/09(二)
|234740
|4868
|286669
|5194
|08/09(一)
|229872
|-1606
|281475
|-1176
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/09(五)
|81866
|732
|127138
|886
|11/09(四)
|81134
|-4142
|126252
|-4098
|10/09(三)
|85276
|8839
|130350
|9949
|09/09(二)
|76437
|-1170
|120401
|-1104
|08/09(一)
|77607
|425
|121505
|414
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
