恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數192891張減1399張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為192891張，較前減1399張；若計入其他月份的未平倉合約，總數216100張，減1388張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/09(五)
|192891
|-1399
|216100
|-1388
|11/09(四)
|194290
|4601
|217488
|5076
|10/09(三)
|189689
|8766
|212412
|10141
|09/09(二)
|180923
|2240
|202271
|2417
|08/09(一)
|178683
|-3093
|199854
|-2980
|12/09(五)
|108430
|3658
|114260
|3593
|11/09(四)
|104772
|1589
|110667
|1841
|10/09(三)
|103183
|3656
|108826
|4818
|09/09(二)
|99527
|-417
|104008
|-296
|08/09(一)
|99944
|264
|104304
|382
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
